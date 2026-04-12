Балкон больше не склад: дизайнер объяснил, как недорого сделать из него удобное и красивое пространство
С наступлением теплых и солнечных дней все больше времени хочется проводить на свежем воздухе. У тех, кто живет в квартире с балконом или террасой, есть возможность превратить их в функциональное и удобное пространство не только для хранения вещей, но и для занятий спортом и отдыха под открытым небом. В Латвии потенциал балконов в полной мере используют далеко не все: 39% домохозяйств сушат на балконах белье, 28% - хранят вещи и только два из пяти пользуются ими для отдыха.
С наступлением теплого сезона стоит пересмотреть обустройство своего балкона и подумать, какие еще функции он может выполнять. Балкон - хорошее место не только для хранения вещей и сушки белья, но и отличное пространство для отдыха или занятий хобби. Даже жители многоквартирных домов благодаря балкону могут насладиться утренним кофе, позаниматься спортом или почитать книгу на свежем воздухе в уютной атмосфере. С помощью продуманных и гибких решений балкон можно легко превратить в функциональную, вдохновляющую и зеленую зону отдыха.
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус дает практические советы, как сделать балкон или террасу более функциональными и визуально привлекательными, не потратив при этом много средств.
Оцените состояние балкона после зимы
Перед тем как приступать к обустройству балкона или террасы, нужно оценить, не появились ли после зимы какие-либо повреждения - проверить напольное покрытие, стены, стекло, конструкции и при необходимости обновить их или заменить. Дизайнер интерьеров отмечает, что визуально привлекательного результата можно добиться и с помощью простых решений, например, перекрасив стены или уложив новый настил. Для этого можно использовать коврики, предназначенные для улицы, или модульное напольное покрытие, которое легко подобрать под размер балкона.
Продумайте функции и зонирование балкона
Часто при обустройстве балкона или террасы больше внимания уделяют визуальному эффекту, забывая о функциональности и практических деталях. Поэтому при обустройстве балкона важно заранее четко определить основные зоны и их предназначение. Например, одну часть балкона можно отвести под сушку белья, используя складную сушилку, которую можно компактно хранить, когда она не нужна. Этот же принцип нужно учесть при выборе мебели: для небольших балконов лучше подойдет складная мебель - стол и стулья. Когда они не используются, их можно повесить на стену, чтобы освободить место для занятий спортом или сушки белья. В другой части балкона можно обустроить уютный уголок для отдыха с удобными сиденьями и гирляндой из LED-лампочек, которая добавит теплоты и уюта - ее можно обернуть вокруг перил или закрепить на стене.
Выбирайте долговечную мебель, которую можно обновлять
Для балконов и террас дизайнер интерьеров рекомендует выбирать мебель из дерева, стали или пластика, предназначенную для использования на улице - она лучше противостоит воздействию влаги и солнца и прослужит дольше. Уже имеющуюся деревянную мебель можно подготовить к новому сезону, обновив ее - отшлифовав и обработав морилкой, лаком или краской. Так мебель можно не только поддерживать в хорошем состоянии, но и менять ее цвет, чтобы придать оформлению балкона свежий акцент.
Актуальны коричневые оттенки и смелые цветовые сочетания
Тенденции этого сезона в дизайне интерьеров нашли отражение и в оформлении открытых пространств: в палитре доминируют теплые терракотовые и коричневые оттенки, которые создают ощущение уюта, а акценты синего цвета привносят в нее баланс. Актуальны также более экзотические и смелые сочетания, например, розового и оранжевого цветов - от мягких пастельных оттенков до глубоких, насыщенных тонов. В узорах преобладают игривые, переосмысленные цветочные мотивы с легким оттенком экзотики. При этом все большую роль играет использование возобновляемых материалов, прежде всего древесины, например, массива акации, который придает уличной мебели прочность и долговечность.
Создайте сад на балконе
Чтобы почувствовать себя на балконе ближе к природе, дополните его оформление растениями - в теплое время здесь можно разместить комнатные цветы, которые оживят пространство и создадут ощущение небольшого оазиса посреди города. Также можно устроить цветник или небольшой огород с травами, разместив горшки на полу, полках или закрепив их на перилах, а для вертикального озеленения использовать специальные решетки, которые помогут создать зеленую стену.
Опрос по заказу IKEA в марте и апреле 2025 года провела компания Norstat. В опросе приняли участие 1000 жителей Латвии. Онлайн-опрос был посвящен темам, связанным с обустройством дома в весенний период.