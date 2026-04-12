Балкон больше не склад: дизайнер объяснил, как недорого сделать из него удобное и красивое пространство

Часто при обустройстве балкона или террасы больше внимания уделяют визуальному эффекту, забывая о функциональности и практических деталях. Поэтому при обустройстве балкона важно заранее четко определить основные зоны и их предназначение. Например, одну часть балкона можно отвести под сушку белья, используя складную сушилку, которую можно компактно хранить, когда она не нужна. Этот же принцип нужно учесть при выборе мебели: для небольших балконов лучше подойдет складная мебель - стол и стулья. Когда они не используются, их можно повесить на стену, чтобы освободить место для занятий спортом или сушки белья. В другой части балкона можно обустроить уютный уголок для отдыха с удобными сиденьями и гирляндой из LED-лампочек, которая добавит теплоты и уюта - ее можно обернуть вокруг перил или закрепить на стене.