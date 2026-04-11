Осторожно, жар! Кому баня дарит здоровье, а кому - прямой путь в реанимацию

История бани — это не только этнография, но и летопись медицины. Если античные термы Рима были центрами социальной гигиены, то современная наука рассматривает баню как инструмент управления физиологическим стрессом. Исследования последних десятилетий, в частности фундаментальные работы профессора Яри Лаукканена из Университета Восточной Финляндии, перевели «банные байки» в разряд доказательной медицины. 20-летнее наблюдение за группой из 2300 мужчин показало, что регулярная сауна (4–7 раз в неделю) снижает риск внезапной сердечной смерти на 63%, а риск развития деменции и болезни Альцгеймера — на 66%. Эти цифры сопоставимы с эффектом от приема статинов или интенсивных занятий спортом, но с принципиально иным механизмом действия.