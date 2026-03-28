В Латвии обратили внимание на привычку, которая все чаще вытесняет семейные обеды за столом
Для многих жителей Латвии еда давно перестала быть просто необходимостью: она стала источником удовольствия, способом заботы о себе и даже проявлением любви к близким. Это меняет и привычки дома — люди по-прежнему много готовят, но все чаще едят не за столом, а на диване перед телевизором, а кухня постепенно превращается не только в место для готовки, но и в главный центр домашней жизни.
Для многих латвийцев еда - не только источник энергии, а нечто большее: 38% воспринимают ее как доступное удовольствие, 33% - как заботу о себе и своем благополучии, а 21% - как способ выразить любовь и заботу о других. Это отражается и в привычках питания дома, которые становятся более свободными и меньше соответствуют традиционным приемам пищи. Хотя в большинстве домов есть обеденный стол или отдельная зона для еды, повседневные привычки все чаще выходят за эти рамки - 55% опрошенных признаются, что часто едят на диване перед телевизором.
Проведенный IKEA опрос показал, что кухня по-прежнему занимает центральное место в повседневной жизни людей. Более половины респондентов (55%) проводят на кухне от двух до трех часов в день, а еще 8% - даже больше. Приготовление еды дома остается устойчивой привычкой: 61% опрошенных ежедневно готовят свежие блюда, а почти половина (47%) заранее делает дополнительные порции на следующий день.
Кухня оживает к вечеру
Несмотря на более свободные привычки питания, кухня не утратила своей социальной роли. Как отмечают 36% респондентов, для них это место для важных разговоров с близкими, а 32% используют ее для приема гостей. Во многих домах именно вечером кухня становится центром активности: 26% респондентов отмечают, что она оживает, когда все члены семьи собираются вместе после насыщенного дня. По мере того как люди все чаще собираются и проводят время на кухне, поддерживать порядок становится сложнее. Наибольшее внимание требуют зоны вокруг раковины и на столешницах - посуда и кухонные принадлежности, а также хранение кастрюль, сковород и организация содержимого холодильника.
"Поскольку кухня остается центром дома, даже небольшие изменения сделают ее повседневное использование более комфортным. Например, свободный и удобный доступ к обеденному столу может способствовать более частым совместным приемам пищи, а освобождение рабочих поверхностей, например, за счет хранения редко используемой техники, упрощает процесс готовки. Хранение по-прежнему остается ключевой задачей, однако даже простые решения, такие как органайзеры или более рациональное использование шкафов, дают ощутимый эффект. Многие также указывают на необходимость улучшить освещение и зону для сортировки отходов. Это подтверждает, что продуманная организация и четко выделенные зоны для повседневных задач делают кухню более функциональной и эффективной", - говорит Римкус.
Пересмотрите свои привычки и верните к жизни забытые кухонные принадлежности
Опрос также показал, что у многих людей на кухне есть приборы, которые используются редко - у 46% найдется один или два прибора, практически не задействованных в повседневной жизни. Чаще всего это соковыжималки, вафельницы и праздничная посуда или принадлежности для сервировки, например, подставка для торта или набор для фондю. Это указывает не только на возможность избавиться от лишнего на кухне, но и пересмотреть свои повседневные привычки и разнообразить рацион, вернув давно забытые предметы в регулярное использование.
"Например, предметы, которые передаются в семье из поколения в поколение, а также декоративную посуду вполне можно использовать и в повседневной жизни - это добавит не только практичности, но и удовольствия от приема пищи, вместо того чтобы хранить их для особых случаев или забыть в глубине шкафа. Такой подход помогает привнести больше радости в ежедневные привычки и по-новому взглянуть на то, что у нас уже есть, не дожидаясь особого момента", - советует Римкус.
Исследовательская компания Norstat провела онлайн-опрос по заказу компании IKEA в сентябре 2025 года. В Латвии в нем приняли участие 1000 респондентов, а в целом в странах Балтии - 3000 человек.