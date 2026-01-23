Повреждение труб может обойтись в сумму от 5 до 30 тысяч евро - как защитить свое жилище

"Нынешняя зима в Латвии в плане страховых возмещений пока была довольно спокойной – из-за длительных снегопадов до середины января был зафиксирован только один случай с выплатой в размере 160 евро. Но наш опыт показывает, что разрывы труб из-за морозов могут повлечь очень серьезный ущерб – суммы колеблются от пяти до тридцати тысяч евро. Чаще всего такие случаи происходят в ситуациях, когда в помещениях не поддерживается достаточная температура или же трубы в неотапливаемой зоне не утеплены должным образом, поэтому своевременная профилактика и регулярный осмотр имущества имеют решающее значение для предотвращения подобного ущерба", – подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.