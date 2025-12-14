Зимний хит из простых ингредиентов: насыщенный мандариновый десерт
фото: DALL-E
Полезные советы

Зимний хит из простых ингредиентов: насыщенный мандариновый десерт

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Быстрый домашний десерт, который выглядит празднично, а готовится без духовки. Мандарины здесь не просто «фрукты на тарелке»: они становятся мягче, ароматнее и получают тонкую карамельную глазурь.

Ингредиенты

  • мандарины — 6–8 шт. (сладкие, плотные)
  • сахар — 3–4 ст. л.
  • сливочное масло — 20–25 г
  • сок 1/2 мандарина или 1–2 ст. л. апельсинового/мандаринового сока
  • щепотка соли
  • корица — 1/2 ч. л. (по желанию)
  • ваниль/ванильный сахар — по желанию

Для подачи (на выбор): греческий йогурт/сметана/маскарпоне, мороженое, орехи, шоколадная стружка, мята.

Как готовить

Подготовьте мандарины. Очистите, разделите на дольки. По возможности снимите грубые белые прожилки — так десерт будет нежнее.

Сделайте карамель. В сковороде растопите сахар на среднем огне, не мешая ложкой — просто покачивайте сковороду. Когда сахар начнет таять и станет янтарным, добавьте щепотку соли.

Добавьте масло. Введите сливочное масло и быстро размешайте до однородности.

Дайте соусу “ожить”. Влейте сок (осторожно: может активно шипеть), добавьте корицу/ваниль. Прогрейте 20–30 секунд.

Карамелизируйте дольки. Выложите мандарины в соус и аккуратно перемешайте. Прогрейте 1–2 минуты — не дольше, чтобы дольки не развалились.

Подавайте. Разложите по креманкам, сверху добавьте йогурт/мороженое и горсть орехов.

Темы

Кулинарные рецептыСахара

