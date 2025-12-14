Зимний хит из простых ингредиентов: насыщенный мандариновый десерт
Быстрый домашний десерт, который выглядит празднично, а готовится без духовки. Мандарины здесь не просто «фрукты на тарелке»: они становятся мягче, ароматнее и получают тонкую карамельную глазурь.
Ингредиенты
- мандарины — 6–8 шт. (сладкие, плотные)
- сахар — 3–4 ст. л.
- сливочное масло — 20–25 г
- сок 1/2 мандарина или 1–2 ст. л. апельсинового/мандаринового сока
- щепотка соли
- корица — 1/2 ч. л. (по желанию)
- ваниль/ванильный сахар — по желанию
Для подачи (на выбор): греческий йогурт/сметана/маскарпоне, мороженое, орехи, шоколадная стружка, мята.
Как готовить
Подготовьте мандарины. Очистите, разделите на дольки. По возможности снимите грубые белые прожилки — так десерт будет нежнее.
Сделайте карамель. В сковороде растопите сахар на среднем огне, не мешая ложкой — просто покачивайте сковороду. Когда сахар начнет таять и станет янтарным, добавьте щепотку соли.
Добавьте масло. Введите сливочное масло и быстро размешайте до однородности.
Дайте соусу “ожить”. Влейте сок (осторожно: может активно шипеть), добавьте корицу/ваниль. Прогрейте 20–30 секунд.
Карамелизируйте дольки. Выложите мандарины в соус и аккуратно перемешайте. Прогрейте 1–2 минуты — не дольше, чтобы дольки не развалились.
Подавайте. Разложите по креманкам, сверху добавьте йогурт/мороженое и горсть орехов.