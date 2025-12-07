Сушка белья, горячий душ и суп на плите: бытовые привычки, которые кормят плесень

Иногда одних привычек мало — особенно в сырых домах, на первом этаже или в угловых квартирах. Тогда имеет смысл подключать технику. Осушители воздуха выручают там, где влажность стабильно высокая: много сушится белья, дом сам по себе сырой, на окнах и стенах каждый день вода. Улучшить микроклимат помогают и вентиляторы в ванной, и нормально организованная вытяжка на кухне.