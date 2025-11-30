Нежные, тонкие и всегда удачные: блинчики на сметане, которые тают во рту

Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте маслом и вылейте порцию теста. Жарьте 1–2 минуты до румяных краев, переверните и доведите до золотистости. Складывайте готовые блинчики стопкой, по желанию можно слегка смазывать их сливочным маслом.