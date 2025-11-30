Нежные, тонкие и всегда удачные: блинчики на сметане, которые тают во рту
Блинчики на сметане — это идеальный вариант для тех, кто любит мягкие, бархатные и чуть более пышные блины, чем классические на молоке. Сметана делает их не только нежнее, но и придает легкую сливочную кислинку, благодаря которой блинчики получаются по-настоящему вкусными даже без начинки.
Ингредиенты (на 12–16 блинчиков)
- Сметана 20–25 % — 250 г
- Молоко (или молоко+вода 50/50) — 300 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 200–230 г
- Сахар — 1,5–2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Растительное масло в тесто — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- или сода — ½ ч. л., погашенная лимонным соком/уксусом
Для жарки: масло растительное или сливочное.
Как приготовить
В миске соедините сметану, яйца, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Масса получится густой — это нормально: сметана задает будущую структуру блинов.
Влейте большую часть молока (примерно 200–250 мл), снова перемешайте. Добавьте разрыхлитель или погашенную соду — они сделают блинчики мягкими и чуть более воздушными.
Просейте муку и постепенно добавляйте в тесто, размешивая венчиком. Итоговая консистенция — как питьевой йогурт или жидкая сметана. Если получилось густо — долейте оставшееся молоко.
Влейте 2 ст. л. растительного масла и аккуратно вмешайте. Оставьте тесто на 10–15 минут — мука напитает жидкость, и блинчики будут ровными и пластичными.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте маслом и вылейте порцию теста. Жарьте 1–2 минуты до румяных краев, переверните и доведите до золотистости. Складывайте готовые блинчики стопкой, по желанию можно слегка смазывать их сливочным маслом.