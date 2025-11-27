Незаметные мелочи, из-за которых откажут в техосмотре: водителям стоит проверить их заранее

На страховку может повлиять не только отсутствие технического осмотра, но и установка несоответствующего оборудования. Если после аварии будет выявлено внесение изменений в техническое состояние транспортного средства и оно больше не соответствует нормативным актам или требованиям производителя, то страховщик может сократить страховое возмещение или отказать в выплате - особенно, если выявленные изменения были непосредственно связаны с причиной дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать ситуации, когда страховка не действует, в случае изменений рекомендуется связаться со страховщиком или брокером, чтобы проинформировать о любых изменениях в оборудовании автомобиля, а также сохранить доказательства проделанных работ. Это позволит оценить влияние внесенных изменений и уменьшить недоразумения в случае аварии.