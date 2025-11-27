Незаметные мелочи, из-за которых откажут в техосмотре: водителям стоит проверить их заранее
Каждый год, с приближением техосмотра, многие водители испытывают легкое беспокойство - не только за общее состояние транспортного средства, но и за то, не станут ли причиной отказа разные мелкие нюансы, оставшиеся незамеченными в повседневной жизни. Поэтому страховая компания Gjensidige делится практическими советами о том, как успешно подготовиться к техосмотру и на что обратить внимание, чтобы избежать лишних проблем и обеспечить безопасное участие автомобиля в дорожном движении.
Чаще всего причины отказа скрываются именно в повседневных вещах, на которые водители не обращают внимание. Износ шин или неправильное давление, перегоревшая лампочка, а также незначительные проблемы с тормозами или подвеской в повседневной жизни могут казаться несущественными, но их сразу же выявляют во время техосмотра.
Во избежание подобных ситуаций подготовку следует начинать с простого осмотра своего автомобиля: следует убедиться в достаточной глубине протектора и уровне давления в шинах, правильной работе осветительного оборудования - передних, задних, противотуманных фар и освещения номерного знака, достаточном уровне масла, охлаждающей, тормозной жидкости и жидкости стеклоомывателя, а также визуально оценить, не имеет ли автомобиль заметных повреждений. Рекомендуется также обратить внимание на щетки стеклоочистителя и прозрачность стекол, так как в случае подозрения инспектор может проверить тонировку. Боковые стекла могут иметь легкую заводскую тонировку, но нанесение тонировочной пленки на лобовое стекло и передние боковые стекла запрещено, и несоответствие может стать причиной отказа.
Между тем, если транспортное средство было куплено недавно, и особенно, если это подержанный автомобиль, - перед техосмотром рекомендуется пройти диагностику в автосервисе, чтобы убедиться, что прежний владелец не внес никаких недозволенных изменений или не оставил без внимания существенные технические неполадки.
Иногда прохождение технического осмотра выпадает на то время, когда сам владелец не может его пройти, например, из-за болезни или отъезда. В подобных ситуациях важно знать, что предъявить автомобиль на техосмотр может любое другое лицо, и доверенность для этого не требуется. Чтобы транспортное средство было готово к техосмотру, в нем должен быть комплект безопасности - аптечка, светоотражающий жилет, аварийный треугольник и годный огнетушитель.
"Техосмотр - это не просто неудобная формальность, а важный механизм для безопасного участия в дорожном движении, чтобы не подвергать угрозе ни себя, ни окружающих. Хотя данные CSDD показывают, что технические дефекты редко являются непосредственной причиной дорожно-транспортных происшествий, они могут стать косвенным фактором, влияющим, например, на тормозной путь в зимнее время. И, конечно же, страховое покрытие будет действительно только при наличии действительного техосмотра", - подчеркивает Санита Гловецка, руководитель Латвийского филиала Gjensidige.
Хотя во время техосмотра главным образом проверяется техническое состояние автомобиля, водителю следует также учитывать, не были ли внесены в автомобиль недозволенные усовершенствования. Иногда визуально привлекательные или кажущиеся безвредными изменения могут означать, что машина больше не соответствует требованиям безопасности и может не получить разрешение на участие в дорожном движении. К тому же подобное переоборудование не только затрудняет процесс осмотра, но и может создать дополнительные риски на дороге.
"Технические параметры автомобиля определяются не случайно - они тесно связаны с безопасностью. Любая перестройка, меняющая установленные производителем показатели, может повлиять на управляемость транспортного средства, тормозной путь и общую стабильность. Нередко проблемы начинаются с мелочей, таких как установка дисков, превышающих установленный производителем диапазон. Создают риск также заклеенные фары и тонированные передние стекла, что снижает видимость и может привести к дорожно-транспортному происшествию", - объясняет Лаурис Земвалдс, руководитель группы возмещений по транспортным средствам Латвийского филиала Gjensidige.
На страховку может повлиять не только отсутствие технического осмотра, но и установка несоответствующего оборудования. Если после аварии будет выявлено внесение изменений в техническое состояние транспортного средства и оно больше не соответствует нормативным актам или требованиям производителя, то страховщик может сократить страховое возмещение или отказать в выплате - особенно, если выявленные изменения были непосредственно связаны с причиной дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать ситуации, когда страховка не действует, в случае изменений рекомендуется связаться со страховщиком или брокером, чтобы проинформировать о любых изменениях в оборудовании автомобиля, а также сохранить доказательства проделанных работ. Это позволит оценить влияние внесенных изменений и уменьшить недоразумения в случае аварии.
Важно помнить, что при своевременной подготовке к техосмотру водитель получает не только безопасный автомобиль, но и спокойствие на дороге - ведь тщательно проверенное транспортное средство означает безопасное вождение для себя и окружающих.