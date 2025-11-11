Нужно ли прогревать двигатель холодным утром или лучше ехать сразу?
Хотя синоптики пока не обещают настоящих морозов, столбик термометра все чаще опускается к нулю. Отрицательные температуры не нравятся многим рабочим жидкостям автомобиля — особенно дизельному топливу.
Эдгарс Лулле, технический специалист сервиса Auto Bassadone, поясняет: «Если бензин относительно устойчив к холоду, то дизельное топливо чувствительно. Парафин забивает топливный фильтр, и автомобиль просто перестаёт ехать». Хотя поставщики топлива вовремя переходят на дизель арктического класса, может случиться, что в баке вашей машины всё ещё остался летний дизель. «Нужно заранее выработать летнее топливо, иначе есть риск, что при первых морозах мы просто никуда не поедем», — говорит Лулле.
Кроме топлива, в автомобиле есть и другие технические жидкости. Некоторые из них используются также в электромобилях и гибридах. Может ли моторное масло замёрзнуть? «Нет, оно не замерзает, но становится гуще, — утверждает Лулле. — Зимой это дополнительная нагрузка на двигатель — прокачивать более густое масло». А как насчёт масла в трансмиссии? «Да, ему тоже не нравится холод, но оно менее чувствительно к низким температурам», — отвечает эксперт.
Здесь уместно задать вечный вопрос: нужно ли прогревать двигатель холодным утром или лучше сразу ехать? «Если мотор работает на холостом ходу, процесс прогрева займёт больше времени. Если же начать движение раньше, рабочая температура достигнется быстрее».
Большинству современных автомобилей прогрев на месте почти не требуется. Двигатель и коробка передач быстрее выходят на рабочую температуру во время движения, а не на холостом ходу. Холодным утром двигатель стоит запускать, подождать минуту и ехать, не перегружая его. Долгий прогрев на месте — пережиток карбюраторной эпохи, который вредит больше, чем помогает.
У специалиста на столе несколько образцов жидкостей ярких цветов. «Синяя — это антифриз. В норме температура его замерзания очень низкая — от минус 40 до минус 50 градусов. В данном случае он сильно разбавлен, поэтому образовался ледяной ком. Когда в антифризе замерзает связанная вода, циркуляция жидкости нарушается. Это может повредить металлические детали и даже насос системы охлаждения». Может ли уровень антифриза понижаться сам по себе? «Да, может, — говорит Лулле. — Некоторые компоненты со временем испаряются, и уровень снижается». Безопасно ли доливать антифриз обычной водой? «Нет, воду добавлять не нужно. Это создаст долгосрочные проблемы. Если ситуация безвыходная, можно долить воду, но при первой возможности нужно полностью заменить охлаждающую жидкость», — рекомендует Лулле.
Почему опасно даже замерзание жидкости для омывания стёкол? Когда вода замерзает, она увеличивается в объёме, и это может повредить бачок и другие элементы системы. Некоторые зимние жидкости содержат метиловый спирт, который вреден для здоровья, поэтому такие упаковки имеют специальные защитные крышки. Что делать, если жидкость для омывателя всё же замёрзла? «Если бачок не полный, доливаем зимнюю жидкость. В первую очередь замерзает жидкость в подающих трубках. Нужно попробовать ее распылить — и проблема постепенно уменьшится».