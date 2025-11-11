Нужно ли прогревать двигатель холодным утром или лучше ехать сразу?

У специалиста на столе несколько образцов жидкостей ярких цветов. «Синяя — это антифриз. В норме температура его замерзания очень низкая — от минус 40 до минус 50 градусов. В данном случае он сильно разбавлен, поэтому образовался ледяной ком. Когда в антифризе замерзает связанная вода, циркуляция жидкости нарушается. Это может повредить металлические детали и даже насос системы охлаждения». Может ли уровень антифриза понижаться сам по себе? «Да, может, — говорит Лулле. — Некоторые компоненты со временем испаряются, и уровень снижается». Безопасно ли доливать антифриз обычной водой? «Нет, воду добавлять не нужно. Это создаст долгосрочные проблемы. Если ситуация безвыходная, можно долить воду, но при первой возможности нужно полностью заменить охлаждающую жидкость», — рекомендует Лулле.