Накопить деньги в Латвии многие считают невозможным: как перестать "проедать" свою мечту
Покупка собственного жилья для многих кажется делом почти недостижимым — особенно если речь заходит о первом взносе. Обычно он составляет 15–20 % от стоимости недвижимости, и именно эта сумма чаще всего становится главным препятствием на пути к заветным ключам. Но, как показывает практика, при чётком плане, немного пересмотрев привычки и добавив финансовую дисциплину, накопить нужную сумму можно значительно быстрее.
О том, как сделать этот процесс эффективнее, рассказывает эксперт по ипотечному кредитованию банка Luminor Каспар Саусайс.
1. Определите цель и срок
Первое, что стоит сделать, — чётко понять, сколько нужно накопить и за какой срок. Конкретные цифры помогают видеть реальную картину и мотивируют. Например, если вы хотите за три года собрать 15 000 евро, то ежемесячно придётся откладывать примерно 420 евро. Когда цель измерима и ограничена по времени, проще планировать бюджет, корректировать траты и ввести накопление в привычку.
2. Ищите дополнительные источники дохода
Даже небольшие дополнительные заработки способны заметно ускорить процесс. Подработка, сезонные проекты, продажа ненужных вещей, хобби, приносящее доход — всё это может стать хорошей поддержкой. Главное — направлять эти деньги не в текущие расходы, а сразу на отдельный счёт для накоплений. Так вы не дадите себе соблазна их потратить.
3. Сократите незаметные расходы
Каждому знакома ситуация: кажется, что трат немного, а деньги всё равно исчезают. Причина — «мелочи», вроде подписок, кофе навынос, перекусов и импульсивных покупок. Попробуйте пересмотреть свои ежемесячные расходы. Иногда достаточно отказаться от одного-двух абонементов или заваривать кофе дома, чтобы сэкономить десятки евро в месяц. Проверьте и регулярные платежи: возможно, интернет, телевидение или электроснабжение можно подключить на более выгодных условиях. Мелкие изменения со временем дают ощутимый результат.
4. Соблюдайте финансовую дисциплину
Чтобы накопление не превращалось в спонтанный процесс, важно создать систему. Откройте отдельный счёт или депозит и автоматически переводите на него нужную сумму сразу после получения зарплаты. Можно воспользоваться мобильными приложениями для учёта расходов — они помогают отслеживать прогресс и держать себя в тонусе. Когда сбережения становятся частью рутины, путь к цели заметно упрощается.
5. Советуйтесь с профессионалами
Накопить — это одно, а накопить с умом — другое. Есть разные финансовые инструменты, позволяющие защитить деньги от инфляции и даже приумножить их. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит обратиться к специалисту банка. Он поможет составить индивидуальный план, учитывающий ваш доход, цели и сроки.
Государственная поддержка
Некоторым категориям жителей доступна помощь от государства. Например, молодые семьи могут воспользоваться гарантией Altum, которая позволяет сократить первый взнос до 5 % от стоимости кредита. Для семей с детьми размер поддержки составляет от 5 до 55 %, в зависимости от числа детей, местоположения жилья и его энергоэффективности.
Главное — начать
Накопление на первый взнос — это не только финансовая цель, но и возможность развить полезные привычки: планировать, анализировать, откладывать и ответственно относиться к деньгам. Даже маленькие, но систематические шаги способны приблизить вас к мечте о собственном доме.