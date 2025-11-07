Накопить деньги в Латвии многие считают невозможным: как перестать "проедать" свою мечту

Первое, что стоит сделать, — чётко понять, сколько нужно накопить и за какой срок. Конкретные цифры помогают видеть реальную картину и мотивируют. Например, если вы хотите за три года собрать 15 000 евро, то ежемесячно придётся откладывать примерно 420 евро. Когда цель измерима и ограничена по времени, проще планировать бюджет, корректировать траты и ввести накопление в привычку.