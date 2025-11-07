Золотое сочетание: как приготовить киноа с запеченной тыквой и мятой
Когда хочется чего-то лёгкого, но не скучного, этот салат спасает. Он питательный, согревающий и идеально подходит для восстановления пищеварения после тяжёлых блюд. Без глютена, без сахара — только чистый вкус и баланс.

Ингредиенты

Основa:

  • Киноа — 100 г
  • Тыква (баттернат или мускатная) — 250 г
  • Нут (варёный или консервированный) — 100 г
  • Оливковое масло — 1,5 ст. ложки
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — щепотка
  • Щепотка куркумы или копчёной паприки

Соус:

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Сок половины лимона
  • Мёд или сироп агавы — 1 ч. ложка
  • Листья мяты — 6–8 штук
  • Немного тёплой воды — 1 ст. ложка

Для подачи:

  • Рукола или шпинат — горсть
  • Поджаренные семечки тыквы — 1 ст. ложка

Приготовление

Подготовьте киноа. Хорошо промойте крупу, отварите в подсоленной воде (пропорция 1:2) до готовности — примерно 15 минут. Остудите.

Запеките тыкву. Нарежьте кубиками, посолите, приправьте перцем и паприкой. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 25–30 минут при 190 °C, пока края не станут золотистыми.

Добавьте нут. На последних 10 минутах запекания выложите нут на тот же противень — пусть слегка подсохнет и станет хрустящим.

Сделайте соус. Смешайте в блендере оливковое масло, лимонный сок, мёд, мяту и воду до лёгкой эмульсии.

Соберите салат. Смешайте киноа, тыкву и нут. Добавьте соус, перемешайте, выложите на тарелку, сверху — зелень и семечки.

