Готовим штрудель по-новому: груши, тимьян и капля рома
фото: Shutterstock
Полезные советы

Готовим штрудель по-новому: груши, тимьян и капля рома

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда на улице пахнет мокрой листвой, хочется укутаться в плед и достать из духовки что-то тёплое, ароматное, хрустящее. Классический яблочный штрудель — уютная осенняя классика, но сегодня предлагаем рецепт с характером: грушевый штрудель с тимьяном и каплей тёмного рома.

Ингредиенты

Для начинки:

  • Груши — 3–4 спелые, но плотные
  • Сахар — 2–3 ст. ложки (можно заменить на тростниковый)
  • Изюм — 2 ст. ложки
  • Тёмный ром — 1,5 ст. ложки
  • Тимьян свежий — 1 ч. ложка листиков (или щепотка сушёного)
  • Щепотка корицы
  • Половина лимона — для сока и цедры
  • Масло сливочное — 25 г

Для теста (или используйте готовое слоёное):

  • Мука — 200 г
  • Вода — 100 мл
  • Масло растительное — 1 ст. ложка
  • Щепотка соли

Для смазывания:

  • 1 яйцо + немного молока
  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление

Замочите изюм. Залейте его ромом и оставьте минимум на 20 минут — за это время ягоды впитают аромат и станут мягкими.

Подготовьте груши. Очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.

Обжарьте начинку. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, тимьян и корицу. Когда появится карамельный аромат, выложите груши и тушите 5–7 минут, пока они не станут мягкими, но не развалятся. Добавьте изюм с ромом и лимонную цедру. Остудите.

Замесите тесто. Смешайте муку, соль, воду и масло. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 30 минут. Затем раскатайте очень тонко — почти прозрачно.

Соберите штрудель. Выложите начинку ближе к одному краю, аккуратно сверните рулетом, защипните края. Переложите на противень с бумагой, смажьте смесью яйца и молока.

Выпекайте. Поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–35 минут до золотистой корочки.

Подавайте. Посыпьте сахарной пудрой, украсьте веточкой тимьяна. Лучше всего подавать слегка тёплым — с шариком сливочного мороженого или ложкой сметаны.

Темы

Кулинарные рецептыСахара

Другие сейчас читают