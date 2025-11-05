Готовим штрудель по-новому: груши, тимьян и капля рома
Когда на улице пахнет мокрой листвой, хочется укутаться в плед и достать из духовки что-то тёплое, ароматное, хрустящее. Классический яблочный штрудель — уютная осенняя классика, но сегодня предлагаем рецепт с характером: грушевый штрудель с тимьяном и каплей тёмного рома.
Ингредиенты
Для начинки:
- Груши — 3–4 спелые, но плотные
- Сахар — 2–3 ст. ложки (можно заменить на тростниковый)
- Изюм — 2 ст. ложки
- Тёмный ром — 1,5 ст. ложки
- Тимьян свежий — 1 ч. ложка листиков (или щепотка сушёного)
- Щепотка корицы
- Половина лимона — для сока и цедры
- Масло сливочное — 25 г
Для теста (или используйте готовое слоёное):
- Мука — 200 г
- Вода — 100 мл
- Масло растительное — 1 ст. ложка
- Щепотка соли
Для смазывания:
- 1 яйцо + немного молока
- Сахарная пудра для посыпки
Приготовление
Замочите изюм. Залейте его ромом и оставьте минимум на 20 минут — за это время ягоды впитают аромат и станут мягкими.
Подготовьте груши. Очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.
Обжарьте начинку. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, тимьян и корицу. Когда появится карамельный аромат, выложите груши и тушите 5–7 минут, пока они не станут мягкими, но не развалятся. Добавьте изюм с ромом и лимонную цедру. Остудите.
Замесите тесто. Смешайте муку, соль, воду и масло. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 30 минут. Затем раскатайте очень тонко — почти прозрачно.
Соберите штрудель. Выложите начинку ближе к одному краю, аккуратно сверните рулетом, защипните края. Переложите на противень с бумагой, смажьте смесью яйца и молока.
Выпекайте. Поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–35 минут до золотистой корочки.
Подавайте. Посыпьте сахарной пудрой, украсьте веточкой тимьяна. Лучше всего подавать слегка тёплым — с шариком сливочного мороженого или ложкой сметаны.