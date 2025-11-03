Полезные советы
Готовим простое мясное блюдо, которое впечатлит даже гурмана
Ароматная, сочная и чуть пикантная — эта свиная вырезка с перцем и запечёнными овощами станет звездой любого ужина. В ней прекрасно сочетаются насыщенный вкус мяса и сладковатые нотки запечённых корнеплодов.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 1 свиная вырезка
- 2 ст. ложки свежемолотого чёрного перца
- Немного соли
- 2 небольшие свёклы
- 2 моркови
- 4 небольших картофелины
- 1/2 ч. ложки сушёного тимьяна
- 1/2 ч. ложки сушёного чеснока
- 20 мл растительного масла
- 30 г сливочного масла
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C. Нарежьте все овощи одинаковыми кусочками, выложите их в миску, добавьте масло, тимьян, чеснок и немного соли. Перемешайте и переложите на противень. Запекайте около 15 минут.
Очистите вырезку от лишних плёнок, натрите солью и щедро обваляйте в свежемолотом чёрном перце.
Разогрейте сковороду и обжарьте мясо со всех сторон до румяной корочки. Затем переложите его к овощам и запекайте вместе ещё 10 минут.
Достаньте из духовки и дайте мясу «отдохнуть» под фольгой 5 минут.
При желании можно добавить немного сливочного масла или сделать лёгкий соус из сока, который остался на противне.