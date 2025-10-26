Осенняя магия: ароматные булочки-косички с тыквой и корицей
Осенняя магия: ароматные булочки-косички с тыквой и корицей

Тёплые, мягкие и ароматные — эти булочки-косички с тыквенной начинкой будто созданы для осенних вечеров. Сладкая корица, нежное тесто и лёгкая цитрусовая нотка превращают их в уютный десерт, который невозможно есть без улыбки.

Ингредиенты

Для теста:

  • 8 г сухих дрожжей
  • 400 г пшеничной муки
  • 150 мл молока
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 100 г мягкого сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г запечённой тыквы
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. ложки сахара
  • 1 ч. ложка корицы
  • Щепотка мускатного ореха

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 1–2 ст. ложки лимонного сока или молока

Приготовление

Приготовьте тесто. Подогрейте молоко до тёплого состояния, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем вмешайте яйцо, соль, корицу и постепенно добавьте муку. Когда тесто станет плотным, введите мягкое сливочное масло и вымесите до гладкости. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.

Сделайте начинку. Запечённую тыкву разомните в пюре, добавьте растопленное сливочное масло, сахар, корицу и мускатный орех. Остудите.

Формируйте булочки. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 0,5 см, равномерно распределите тыквенную начинку. Сверните в рулет, разрежьте вдоль пополам и аккуратно переплетите обе части между собой. Нарежьте на небольшие кусочки (по 8–10 см) и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте булочки 20–30 минут до золотистого цвета.

Добавьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком или молоком до состояния густой глазури и полейте остывшие булочки.

