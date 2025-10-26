Осенняя магия: ароматные булочки-косички с тыквой и корицей
Тёплые, мягкие и ароматные — эти булочки-косички с тыквенной начинкой будто созданы для осенних вечеров. Сладкая корица, нежное тесто и лёгкая цитрусовая нотка превращают их в уютный десерт, который невозможно есть без улыбки.
Ингредиенты
Для теста:
- 8 г сухих дрожжей
- 400 г пшеничной муки
- 150 мл молока
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 100 г мягкого сливочного масла
Для начинки:
- 400 г запечённой тыквы
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. ложки сахара
- 1 ч. ложка корицы
- Щепотка мускатного ореха
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 1–2 ст. ложки лимонного сока или молока
Приготовление
Приготовьте тесто. Подогрейте молоко до тёплого состояния, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем вмешайте яйцо, соль, корицу и постепенно добавьте муку. Когда тесто станет плотным, введите мягкое сливочное масло и вымесите до гладкости. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.
Сделайте начинку. Запечённую тыкву разомните в пюре, добавьте растопленное сливочное масло, сахар, корицу и мускатный орех. Остудите.
Формируйте булочки. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 0,5 см, равномерно распределите тыквенную начинку. Сверните в рулет, разрежьте вдоль пополам и аккуратно переплетите обе части между собой. Нарежьте на небольшие кусочки (по 8–10 см) и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Выпекайте. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте булочки 20–30 минут до золотистого цвета.
Добавьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком или молоком до состояния густой глазури и полейте остывшие булочки.