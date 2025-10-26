Осенняя магия: ароматные булочки-косички с тыквой и корицей

Приготовьте тесто. Подогрейте молоко до тёплого состояния, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем вмешайте яйцо, соль, корицу и постепенно добавьте муку. Когда тесто станет плотным, введите мягкое сливочное масло и вымесите до гладкости. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.