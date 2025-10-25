Ягодная классика: как сделать сочный пирог с клюквой и решетчатым верхом
Ягодная классика: как сделать сочный пирог с клюквой и решетчатым верхом

Клюквенный пирог с хрустящей решетчатой корочкой и сочной начинкой — это вкус зимы и уюта в каждом кусочке. Слегка кислая ягода в обрамлении сладкого песочного теста делает десерт идеальным для чаепития в холодный день.

Ингредиенты для теста

  • 380 г пшеничной муки
  • 200 г сливочного масла
  • 130 г сахара
  • 2 желтка
  • щепотка соли

Для начинки

  • 600 г свежей или замороженной клюквы
  • 130 г сахара
  • 40 г крахмала

Приготовление

Подготовка теста. Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Добавьте желтки и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и вымесите эластичное тесто. Разделите его на две части — большую (для основы) и меньшую (для решётки сверху).

Формирование основы. Раскатайте большую часть теста и уложите в форму диаметром около 25 см, сделав бортики. Поставьте форму в холодильник на 15–20 минут, чтобы тесто стало плотнее.

Начинка. Смешайте клюкву с сахаром и крахмалом. Перемешайте, чтобы ягоды равномерно покрылись смесью.

Сборка пирога. Выложите начинку на охлаждённую основу. Из оставшегося теста нарежьте полоски и выложите их крест-накрест, создавая узор «решётка».

Выпечка. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке на средней решётке около 35–40 минут, пока корочка не станет золотистой.

Подача. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой и подавайте с шариком ванильного мороженого или ложкой греческого йогурта.

