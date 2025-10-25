Ягодная классика: как сделать сочный пирог с клюквой и решетчатым верхом

Подготовка теста. Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Добавьте желтки и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и вымесите эластичное тесто. Разделите его на две части — большую (для основы) и меньшую (для решётки сверху).