Ягодная классика: как сделать сочный пирог с клюквой и решетчатым верхом
Клюквенный пирог с хрустящей решетчатой корочкой и сочной начинкой — это вкус зимы и уюта в каждом кусочке. Слегка кислая ягода в обрамлении сладкого песочного теста делает десерт идеальным для чаепития в холодный день.
Ингредиенты для теста
- 380 г пшеничной муки
- 200 г сливочного масла
- 130 г сахара
- 2 желтка
- щепотка соли
Для начинки
- 600 г свежей или замороженной клюквы
- 130 г сахара
- 40 г крахмала
Приготовление
Подготовка теста. Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Добавьте желтки и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и вымесите эластичное тесто. Разделите его на две части — большую (для основы) и меньшую (для решётки сверху).
Формирование основы. Раскатайте большую часть теста и уложите в форму диаметром около 25 см, сделав бортики. Поставьте форму в холодильник на 15–20 минут, чтобы тесто стало плотнее.
Начинка. Смешайте клюкву с сахаром и крахмалом. Перемешайте, чтобы ягоды равномерно покрылись смесью.
Сборка пирога. Выложите начинку на охлаждённую основу. Из оставшегося теста нарежьте полоски и выложите их крест-накрест, создавая узор «решётка».
Выпечка. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке на средней решётке около 35–40 минут, пока корочка не станет золотистой.
Подача. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой и подавайте с шариком ванильного мороженого или ложкой греческого йогурта.