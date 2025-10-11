Золотой осенний десерт: миндальный пирог с яблоками и ванилью
Миндальный чайный пирог с яблоками — это уют в квадрате: хрустящие миндальные лепестки, нежное тесто с ореховым вкусом и сочные яблочные дольки. Он не требует кулинарных подвигов, зато пахнет так, будто вы открыли дверь в осеннюю пекарню.
Ингредиенты:
(на форму диаметром 22–24 см)
- 2 крупных яблока
- 150 г сливочного масла (мягкого)
- 120 г сахара
- 3 яйца
- 100 г молотого миндаля
- 120 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ст. л. лимонного сока
- Горсть миндальных лепестков (для украшения)
- Сахарная пудра — по желанию
Приготовление:
Подготовьте яблоки. Очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.
Сделайте тесто. В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышности. По одному добавляйте яйца, каждый раз тщательно перемешивая.
Добавьте сухие ингредиенты. Вмешайте молотый миндаль, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите мягкое тесто.
Соберите пирог. Переложите тесто в смазанную маслом форму, разровняйте. Выложите яблочные дольки сверху веером или внахлёст, слегка вдавливая в тесто. Посыпьте миндальными лепестками.
Выпекайте. Отправьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут — до золотистой корочки и сухой шпажки.
Подача. Остудите пирог, при желании посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с чаем, кофе или шариком ванильного мороженого.