Золотой осенний десерт: миндальный пирог с яблоками и ванилью
фото: Shutterstock
Золотой осенний десерт: миндальный пирог с яблоками и ванилью

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Миндальный чайный пирог с яблоками — это уют в квадрате: хрустящие миндальные лепестки, нежное тесто с ореховым вкусом и сочные яблочные дольки. Он не требует кулинарных подвигов, зато пахнет так, будто вы открыли дверь в осеннюю пекарню.

Ингредиенты:

(на форму диаметром 22–24 см)

  • 2 крупных яблока
  • 150 г сливочного масла (мягкого)
  • 120 г сахара
  • 3 яйца
  • 100 г молотого миндаля
  • 120 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Горсть миндальных лепестков (для украшения)
  • Сахарная пудра — по желанию

Приготовление:

Подготовьте яблоки. Очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.

Сделайте тесто. В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышности. По одному добавляйте яйца, каждый раз тщательно перемешивая.

Добавьте сухие ингредиенты. Вмешайте молотый миндаль, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите мягкое тесто.

Соберите пирог. Переложите тесто в смазанную маслом форму, разровняйте. Выложите яблочные дольки сверху веером или внахлёст, слегка вдавливая в тесто. Посыпьте миндальными лепестками.

Выпекайте. Отправьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут — до золотистой корочки и сухой шпажки.

Подача. Остудите пирог, при желании посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с чаем, кофе или шариком ванильного мороженого.

