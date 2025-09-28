Хотите машину в лизинг? Вот что проверят в первую очередь
Покупка машины в лизинг обычно является тщательно продуманным шагом не только для покупателя, но и для лизингодателя. Чтобы оценить, подходит ли сделка обеим сторонам, проводится проверка, в ходе которой подробно рассматривается заполненная клиентом заявка и принимается решение, соответствует ли выбранный автомобиль его платежеспособности.
Руководитель Luminor Līzings Райво Бале объясняет, как рассматриваются заявки на лизинг, и даёт советы, что нужно учитывать, чтобы получить положительное решение.
Процесс, похожий на ипотеку
Как отмечает эксперт, лизинг, так же как и кредит на жильё, означает финансовые обязательства, поэтому лизингодатель оценивает ряд факторов, чтобы убедиться в платёжеспособности клиента и его ответственности за выполнение платежей. Это подразумевает тщательную проверку кредитной истории, чтобы снизить возможные риски и удостовериться, что сделка соответствует интересам и возможностям обеих сторон.
Первичное рассмотрение заявки и беседа с клиентом также помогают обратить внимание на расходы, связанные с покупкой машины, о которых клиент часто сначала не задумывается. Помимо ежемесячного платежа по лизингу, необходимы средства на регулярное обслуживание автомобиля, замену шин, страхование и т. д. Поэтому вместе с оценкой платежеспособности уточняется, есть ли у покупателя все необходимые ресурсы для дальнейшего содержания машины.
Оценка по разным категориям
При рассмотрении заявки специалисты обращают внимание на несколько критериев. Анализируется профиль клиента – его финансовое поведение, история платежей и задержек, наличие действующих или уже завершённых кредитных обязательств.
Выясняется и уровень платежеспособности – какую сумму и насколько крупную сделку клиент может себе позволить. Хотя в последние годы на выплаты по лизингу сильно влияли рост ставок Euribor и инфляция, сейчас наблюдается положительная тенденция – Euribor снижается, что позволяет прогнозировать более стабильные платежи. Тем не менее эксперт советует быть ответственными и тщательно оценивать свои возможности, ведь стоимость приобретения автомобиля остаётся достаточно высокой. При принятии решения о выдаче лизинга учитываются не только текущие обстоятельства, но и будущие расходы – в том числе затраты на содержание машины и финансовые резервы клиента.
Если же покупатель не может предоставить все необходимые документы и данные, скорее всего, последует отказ. Даже если автомобиль соответствует условиям лизинга, отсутствие нужных данных в документах даёт специалистам право отказать.
Важно правильно заполнить заявку
Форма заявки на лизинг достаточно объёмная, однако эксперт рекомендует заполнять её внимательно и максимально подробно отвечать на вопросы – это ускоряет процесс. Одновременно стоит выбирать для лизинга такой автомобиль, который соответствует не только желаниям, но и реальным возможностям и потребностям.