Осень стучится в дверь: простые советы, как защитить дом от грязи

Как отмечает дизайнер интерьеров, цель не в том, чтобы полностью убрать из дома все следы осени, а в том, чтобы подготовить пространство к ее приходу. “Грязь на ботинках говорит о том, что дети играли на улице, а запылившиеся или мокрые куртки – о прогулке в лесу. При правильной организации дом остается простым в уходе и наполненным жизнью. Важно выбирать решения, которые соответствуют реальным повседневным потребностям, особенно в сезон, когда улица приходит к нам в дом», – говорит Римкус.