Осень стучится в дверь: простые советы, как защитить дом от грязи
Осень приходит в наши дома не только с уютным светом свечей, теплом шерстяных вещей и декором в природных оттенках, но и с нежеланным гостем – грязью. Мокрая одежда, капающие зонтики и запачканные ботинки часто превращают прихожую в не самое приятное место. Однако дизайнер интерьеров IKEA уверяет, что есть очень простые способы, как поддерживать чистоту и уют в доме даже в сырую погоду.
Все начинается с коврика у двери
Прихожая – первая линия обороны от осенней грязи, говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус. По его словам, хороший дверной коврик – один снаружи, чтобы задерживать грязь, и один внутри, чтобы впитывать влагу – может существенно изменить ситуацию.
Коврики из кокосового волокна имеют шероховатую поверхность, отлично счищающую с обуви грязь. Они также хорошо впитывают влагу, что делает их идеальными для использования на улице. Также для наружного использования прекрасно подходят коврики из водостойких материалов. Для внутреннего пространства лучше использовать коврики из натуральных материалов, которые легко впитывают грязь и влагу. Отличный пример такого материала – джут, который имеет приятный естественный вид и теплую текстуру.
Для тех, кто ведет активный образ жизни и проводит много времени на улице даже в холодное время года, Римкус рекомендует использовать удобные пластиковые коврики для обуви. “Коврик у двери в сочетании с пластиковым ковриком для обуви обеспечивают двойную защиту. Благодаря высоким бортикам грязь и вода с обуви остаются на коврике. Такое доступное решение позволит высушить ботинки перед чисткой, а затем поставить их обратно в обувной шкафчик. Так грязь не будет проникать в дом”, – поясняет дизайнер.
Организуйте хранение мелких предметов
Поскольку с наступлением осени в доме появляется больше одежды, дополнительная обувь и такие мелкие предметы, как перчатки и зонты, дизайнер интерьеров советует продумать дополнительные варианты хранения вещей в прихожей. Например, можно добавить дополнительные крючки для курток или маленькие корзины для шарфов, шапок и других аксессуаров, чтобы все было аккуратно разложено и ничего не валялось на полу.
“Корзины или ящики у входа помогают поддерживать порядок, при этом нужную вещь можно быстро взять при выходе из дома. Закрытое хранение еще лучше, так как защищает ткани и аксессуары от пыли”, – говорит Римкус.
Также дизайнер напоминает о том, что в осенний сезон важно иметь прямо у входа прочную подставку для зонтов или обычный водонепроницаемый контейнер. Эта маленькая деталь не позволит воде капать с мокрых зонтов на пол, что сэкономит время на уборку и обезопасит прихожую от луж.
Выбирайте предметы, за которыми легко ухаживать
Как отмечает дизайнер интерьеров, цель не в том, чтобы полностью убрать из дома все следы осени, а в том, чтобы подготовить пространство к ее приходу. “Грязь на ботинках говорит о том, что дети играли на улице, а запылившиеся или мокрые куртки – о прогулке в лесу. При правильной организации дом остается простым в уходе и наполненным жизнью. Важно выбирать решения, которые соответствуют реальным повседневным потребностям, особенно в сезон, когда улица приходит к нам в дом», – говорит Римкус.
Он также отмечает, что осенью особенно полезны универсальные текстильные решения. “Дополнительный комплект моющихся пледов или покрывал рядом с диваном и креслами пригодится, если, например, собака с грязными лапами запрыгнет на мебель. Также отлично подойдут съемные моющиеся чехлы для диванов. В этот сезон можно использовать ковры, которые стираются в машинке, и подушки темных оттенков. Они не только лучше выдерживают износ, но и создают более уютную осеннюю атмосферу. Сочетание различных слоев текстиля позволяет легко обновлять пространство: один предмет постирал, заменил на другой, и дом остается ухоженным, без захламленности”, – добавляет Римкус.