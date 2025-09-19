Осенняя выпечка: сочный сливовый пирог, который покорит всех
Осень — это время волшебства. Время тёплых пледов, уютных вечеров и, конечно, домашней выпечки, которая наполняет дом невероятным ароматом. И что может быть лучше, чем согревающий, сочный и по-настоящему душевный сливовый пирог? Приготовьте его один раз, и вы поймёте, почему этот простой рецепт так любят во всём мире.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло: 150 г (холодное)
- Мука: 250 г
- Сахар: 100 г
- Яйцо: 1 шт.
- Разрыхлитель: 1 ч. л.
- Соль: щепотка
Для начинки:
- Сливы: 500 г (лучше тёмных сортов)
- Сахар: 2-3 ст. л.
- Корица: 1 ч. л. (по желанию)
Шаг 1: Готовим тесто
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Перетрите руками в крошку, чтобы получилась рассыпчатая смесь. Добавьте яйцо и быстро замесите мягкое, эластичное тесто. Не месите слишком долго, чтобы тесто не стало «резиновым». Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 2: Подготавливаем начинку
Тщательно вымойте сливы, разрежьте пополам и удалите косточки. Каждую половинку можно разрезать ещё на две части. В отдельной миске смешайте нарезанные сливы с сахаром и корицей. Если сливы очень кислые, добавьте больше сахара.
Шаг 3: Собираем и выпекаем пирог
Разогрейте духовку до 180°C. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте большую часть теста (примерно 2/3) и выложите в смазанную маслом форму для выпечки, формируя небольшие бортики. Равномерно распределите сливовую начинку. Оставшееся тесто можно раскатать и нарезать на полоски для плетения решётки сверху или просто натереть на крупной тёрке, чтобы получилась крошка. Выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-50 минут, пока он не станет золотистым.