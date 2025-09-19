Осенняя выпечка: сочный сливовый пирог, который покорит всех

Разогрейте духовку до 180°C. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте большую часть теста (примерно 2/3) и выложите в смазанную маслом форму для выпечки, формируя небольшие бортики. Равномерно распределите сливовую начинку. Оставшееся тесто можно раскатать и нарезать на полоски для плетения решётки сверху или просто натереть на крупной тёрке, чтобы получилась крошка. Выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-50 минут, пока он не станет золотистым.