Осенняя выпечка: сочный сливовый пирог, который покорит всех
фото: gemini
Невероятно вкусный сливовый пирог!
Осень — это время волшебства. Время тёплых пледов, уютных вечеров и, конечно, домашней выпечки, которая наполняет дом невероятным ароматом. И что может быть лучше, чем согревающий, сочный и по-настоящему душевный сливовый пирог? Приготовьте его один раз, и вы поймёте, почему этот простой рецепт так любят во всём мире.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло: 150 г (холодное)
  • Мука: 250 г
  • Сахар: 100 г
  • Яйцо: 1 шт.
  • Разрыхлитель: 1 ч. л.
  • Соль: щепотка

Для начинки:

  • Сливы: 500 г (лучше тёмных сортов)
  • Сахар: 2-3 ст. л.
  • Корица: 1 ч. л. (по желанию)

Шаг 1: Готовим тесто

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Перетрите руками в крошку, чтобы получилась рассыпчатая смесь. Добавьте яйцо и быстро замесите мягкое, эластичное тесто. Не месите слишком долго, чтобы тесто не стало «резиновым». Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 2: Подготавливаем начинку

Тщательно вымойте сливы, разрежьте пополам и удалите косточки. Каждую половинку можно разрезать ещё на две части. В отдельной миске смешайте нарезанные сливы с сахаром и корицей. Если сливы очень кислые, добавьте больше сахара.

Шаг 3: Собираем и выпекаем пирог

Разогрейте духовку до 180°C. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте большую часть теста (примерно 2/3) и выложите в смазанную маслом форму для выпечки, формируя небольшие бортики. Равномерно распределите сливовую начинку. Оставшееся тесто можно раскатать и нарезать на полоски для плетения решётки сверху или просто натереть на крупной тёрке, чтобы получилась крошка. Выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-50 минут, пока он не станет золотистым.

