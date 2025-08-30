Сладкий старт учебного года: готовим вкусные десерты вместе с детьми

Печенье измельчить в блендере или раскрошить скалкой. В миске смешать крошку с творогом до однородной массы (должна держаться вместе при сжатии). Сформировать руками шарики, при желании внутрь положить кусочек мармелада. Выложить на поднос. Если конфеты мягкие — убрать в холодильник на 30 минут. Отдельно растопить оба вида шоколада (в микроволновке или на водяной бане). Каждую конфету насадить на зубочистку и обмакнуть в шоколад, чтобы она полностью покрылась. Сверху посыпать подготовленным декором. Убрать в холод минимум на 2 часа.