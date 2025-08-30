Сладкий старт учебного года: готовим вкусные десерты вместе с детьми
День знаний всегда наполнен особым настроением: это момент, когда дети отправляются навстречу новым знаниям, а для родителей — возможность провести ребенка в новые жизненные пути. Чтобы сделать этот день еще более душевным, можно провести время вместе за приготовлением десертов. Эти два рецепта не только вкусные, но и дают возможность самому школьнику поучаствовать в процессе — месить, лепить, украшать и проявлять фантазию, превращая общий десерт в сладкое воспоминание.
Конфеты из печенья
Домашние конфеты всегда создают праздничное настроение, и эти — не исключение: они легко готовятся, получаются нежными, с приятным мармеладным сюрпризом внутри и слоем шоколадной глазури. Отличное лакомство, которое можно приготовить вместе с детьми — маленькие руки могут помочь и в лепке, и в покрытии шоколадом.
Ингредиенты (на 20 конфет):
- 360 г печенья Selga Klasika
- 200 г творога или сыра Рикотта (лучше творог в плоских упаковках)
- 150 г тёмного шоколада Laima Lukss
- 150 г молочного шоколада Laima Ekstra
- 100 г мармелада с лимонным вкусом Laima Gundega
- Для украшения: измельчённые орехи, замороженные ягоды, кондитерские посыпки по вкусу
Приготовление:
Печенье измельчить в блендере или раскрошить скалкой. В миске смешать крошку с творогом до однородной массы (должна держаться вместе при сжатии). Сформировать руками шарики, при желании внутрь положить кусочек мармелада. Выложить на поднос. Если конфеты мягкие — убрать в холодильник на 30 минут. Отдельно растопить оба вида шоколада (в микроволновке или на водяной бане). Каждую конфету насадить на зубочистку и обмакнуть в шоколад, чтобы она полностью покрылась. Сверху посыпать подготовленным декором. Убрать в холод минимум на 2 часа.
Печенье-домики с творогом
Это милые и игривые домики, где слои печенья соединяются с кремовой творожно-мармеладной начинкой. Такой десерт понравится и детям, и взрослым не только вкусом, но и внешним видом.
Ингредиенты (на 10 домиков):
- 30 шт. печенья Selga Klasika
- 350 г творога
- 240 мл сливок
- 50 г сахара
- Ванильный сахар или ванильный экстракт
- 250 г мармелада Laima Gundega и Laima Vijolīte
- 50 г шоколада Laima Lukss
Приготовление:
В миске взбить творог, сливки, сахар и ванильный сахар (или экстракт) до густой массы. Мармелад нарезать небольшими кусочками и вмешать ложкой в творожную массу. Взять два печенья, между ними положить ложку начинки, сверху накрыть третьим печеньем и выложить домик на тарелку. Растопить шоколад на водяной бане и полить сверху готовые домики.