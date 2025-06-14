Рецепт: клубничный пирог, который влюбляет с первого кусочка
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Рецепт: клубничный пирог, который влюбляет с первого кусочка

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда на прилавках появляется свежая клубника, удержаться невозможно — хочется добавить её повсюду. Один из самых любимых и простых вариантов — ароматный клубничный пирог, который отлично подойдет как к чаю, так и к утреннему кофе. Он получается сочным, в меру сладким и буквально тает во рту.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г сливочного масла (размягченного)
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 200 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)

Для начинки:

  • 300–400 г свежей клубники
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала или муки
  • 1–2 ст. л. сахара (по вкусу, зависит от сладости ягод)

Приготовление:

Подготовка клубники: промойте ягоды, удалите хвостики и разрежьте крупные на половинки или четвертинки. Смешайте клубнику с крахмалом и сахаром — это предотвратит излишнюю влажность в пироге.

Приготовление теста: в миске взбейте сливочное масло с сахаром до лёгкой пышной массы. По одному добавьте яйца, хорошо перемешивая после каждого. Добавьте ванильный сахар, затем просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Замесите мягкое однородное тесто.

Сборка пирога: разогрейте духовку до 180°C. Форму (около 24 см) смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите большую часть теста в форму, распределите по дну и сделайте невысокие бортики.
Выложите клубнику равномерным слоем. Из оставшегося теста можно сделать «крышку» — например, выложить сверху полоски решеткой или просто немного покрошить.

Выпечка: поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из теста.

Подача: дайте пирогу немного остыть перед подачей. Особенно вкусно он сочетается со взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого или просто чашкой горячего чая.

Совет: если вы хотите сделать пирог еще более выразительным, добавьте в клубнику немного свежей мяты или каплю бальзамического уксуса — это придаст начинке интересный ароматный акцент.

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