Рецепт: клубничный пирог, который влюбляет с первого кусочка

Сборка пирога: разогрейте духовку до 180°C. Форму (около 24 см) смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите большую часть теста в форму, распределите по дну и сделайте невысокие бортики.

Выложите клубнику равномерным слоем. Из оставшегося теста можно сделать «крышку» — например, выложить сверху полоски решеткой или просто немного покрошить.