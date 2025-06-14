Рецепт: клубничный пирог, который влюбляет с первого кусочка
Когда на прилавках появляется свежая клубника, удержаться невозможно — хочется добавить её повсюду. Один из самых любимых и простых вариантов — ароматный клубничный пирог, который отлично подойдет как к чаю, так и к утреннему кофе. Он получается сочным, в меру сладким и буквально тает во рту.
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г сливочного масла (размягченного)
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 200 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
Для начинки:
- 300–400 г свежей клубники
- 1 ст. л. кукурузного крахмала или муки
- 1–2 ст. л. сахара (по вкусу, зависит от сладости ягод)
Приготовление:
Подготовка клубники: промойте ягоды, удалите хвостики и разрежьте крупные на половинки или четвертинки. Смешайте клубнику с крахмалом и сахаром — это предотвратит излишнюю влажность в пироге.
Приготовление теста: в миске взбейте сливочное масло с сахаром до лёгкой пышной массы. По одному добавьте яйца, хорошо перемешивая после каждого. Добавьте ванильный сахар, затем просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Замесите мягкое однородное тесто.
Сборка пирога: разогрейте духовку до 180°C. Форму (около 24 см) смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите большую часть теста в форму, распределите по дну и сделайте невысокие бортики.
Выложите клубнику равномерным слоем. Из оставшегося теста можно сделать «крышку» — например, выложить сверху полоски решеткой или просто немного покрошить.
Выпечка: поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из теста.
Подача: дайте пирогу немного остыть перед подачей. Особенно вкусно он сочетается со взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого или просто чашкой горячего чая.
Совет: если вы хотите сделать пирог еще более выразительным, добавьте в клубнику немного свежей мяты или каплю бальзамического уксуса — это придаст начинке интересный ароматный акцент.