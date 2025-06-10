Что нужно знать, если двигатель автомобиля перегревается: советы специалиста

Охлаждающие жидкости для мотоциклов по составу в целом не отличаются от автомобильных, используются те же технологии IAT или OAT, и цвет также не является надежным показателем. "Главное отличие - температура кипения охлаждающей жидкости. У автомобилей она обычно чуть выше 100 °C, а у мотоциклов может превышать даже 130 °C. Это связано с тем, что у большинства мотоциклов вентилятор включается только при температуре от +104 °C и выше", - поясняет специалист Inter Cars.