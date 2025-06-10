Что нужно знать, если двигатель автомобиля перегревается: советы специалиста
Выбор неподходящей охлаждающей жидкости может сыграть решающую роль в судьбе двигателя автомобиля или мотоцикла. "Если смешать несовместимые жидкости, вместо охлаждения можно получить закупорку системы и перегрев", - напоминает руководитель по продуктам компании Inter Cars Янис Калькис в преддверии жарких поездок летом.
Антифриз или охлаждающая жидкость - в чем разница?
Несмотря на название, антифриз нужен не только для защиты от замерзания. Он также защищает двигатель летом - предотвращает перегрев, защищает от коррозии и продлевает срок службы охлаждающей системы. "По сути, охлаждающая жидкость, используемая в автомобилях и мотоциклах, - это разбавленный антифриз на основе гликоля, смешанный с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Такая смесь обеспечивает защиту как при -36 °C, так и при температуре кипения до +125 °C летом", - поясняет Калькис.
Цвет не показатель, важен состав
"Клиент может прийти в магазин и попросить красный антифриз, потому что раньше использовал именно такой. Но цвет - это лишь визуальный параметр, он не гарантирует совместимость с системой охлаждения", - говорит Калькис. Независимо от того, зеленая жидкость, красная или желтая, важен ее состав, указанный на упаковке.
Существуют два основных типа охлаждающих жидкостей: IAT (технология неорганических присадок) и OAT (технология органических присадок). Их нельзя смешивать. "IAT служит около двух-трех лет, а OAT - до пяти. При смешивании образуются отложения, "каша", и двигатель перегревается", - предупреждает специалист. Для того чтобы не устраивать "химическую лабораторию" в гараже, в магазинах и на АЗС можно найти готовые к использованию жидкости, которые можно заливать напрямую. Если нет уверенности, какая жидкость использовалась ранее, безопаснее промыть систему и залить новую, рекомендованную производителем.
У мотоциклов более высокая температура кипения
Охлаждающие жидкости для мотоциклов по составу в целом не отличаются от автомобильных, используются те же технологии IAT или OAT, и цвет также не является надежным показателем. "Главное отличие - температура кипения охлаждающей жидкости. У автомобилей она обычно чуть выше 100 °C, а у мотоциклов может превышать даже 130 °C. Это связано с тем, что у большинства мотоциклов вентилятор включается только при температуре от +104 °C и выше", - поясняет специалист Inter Cars.
Так как производители охлаждающих жидкостей используют разные стандарты цветов и маркировки, рекомендуется полная замена жидкости в системе. Для мотоциклов объем обычно составляет от двух до четырёх литров. Оптимальная частота замены - это раз в два-три года, особенно при высоких нагрузках.
Физика в действии: потеря жидкости без протечек
Хотя охлаждающая жидкость не является сезонной, как стеклоомыватель, уровень стоит проверять хотя бы два раза в год. "Даже если нет видимых протечек, уровень может немного снижаться, это физика", - говорит Калькис.
"Система работает при высокой температуре и под давлением. Она не герметична на 100%. Особенно в жару небольшое количество жидкости может испаряться или выходить через микротрещины. Со временем уплотнения становятся хрупкими, что также приводит к микропотерям".
У самой жидкости тоже есть срок годности. Со временем она теряет химические свойства и становится менее эффективной. Калькис советует проверять или заменять ее каждые полгода, особенно при интенсивной эксплуатации.
Прием для охлаждения мотора в пробке
Если температурный указатель приближается к 100 °C или превышает эту отметку, это может свидетельствовать о неполадке в системе охлаждения. "Водителю нужно немедленно остановиться, заглушить двигатель и дать ему остыть. Только потом можно безопасно проверить уровень охлаждающей жидкости. Никогда не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, можно получить ожоги", - предупреждает Калькис.
Если перегрев произошел в пробке, Калькис предлагает следующий лайфхак: "Включите обогрев салона на максимум и откройте окна. Будет жарко, как в бане, но это поможет охлаждающей жидкости циркулировать через радиатор печки, тем самым немного снизив температуру двигателя. Это не долгосрочное решение, но может помочь доехать до ближайшего сервиса".
Даже опытные водители могут ошибиться, выбирая антифриз "по цвету". Поэтому Янис Калькис напоминает, что правильная охлаждающая жидкость, регулярные проверки и своевременное обслуживание способствуют надежной работе автомобиля или мотоцикла в летнюю жару.