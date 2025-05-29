Когда автомобиль превращается в гнездо, а провода - в обед

Ежегодно во время миграции и гнездования миллионы птиц врезаются в окна зданий, башни и антенны и гибнут. Очень много птиц погибает в результате столкновений с автомобилями. "В странах с развитой транспортной системой столкновения с автомобилями являются одной из наиболее значимых причин гибели птиц - в США ежегодно таким образом гибнут 89-340 миллионов птиц, а в Европе - около 194 миллионов. Существует множество влияющих на это факторов, например, пригодность среды обитания, плотность гнездования птиц вблизи дороги и фаза сезона гнездования, ведь многие птицы гибнут в то время, когда молодые птицы покидают гнезда. Но наиболее значимую роль играют интенсивность и скорость автомобильного движения, ведь возможность птицы уклониться от приближающегося автомобиля уменьшается, когда автомашина движется со скоростью более 90 км/час. По этой причине в важных для охраны природы местах, таких как национальные парки, рекомендуется устанавливать ограничения скорости", - утверждает орнитолог Латвийского Фонда природы.