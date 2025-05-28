Лучший рецепт манной каши: без комочков и с идеальным вкусом
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Лучший рецепт манной каши: без комочков и с идеальным вкусом

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Манная каша – классический завтрак, знакомый многим с детства. Хотя диетологи твердят, что это не очень полезная еда, иногда хочется себя побаловать. А если приготовить манную кашу по этому рецепту, то результат получится особенно удачным: кремовая текстура, приятный вкус и легкий сливочный аромат.

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Вода – 100 мл
  • Манная крупа – 3–4 столовые ложки (в зависимости от желаемой густоты)
  • Сахар – 1–2 чайные ложки (по вкусу)
  • Щепотка соли
  • Масло сливочное – 10–15 г (по желанию)

Приготовление:

В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и воду. Это сочетание помогает каше не пригорать и делает ее нежной. Добавьте щепотку соли и сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, периодически помешивая. Как только молоко закипит, тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком или ложкой, чтобы избежать комочков. Убавьте огонь до минимального и варите кашу 3–5 минут, продолжая помешивать. Как только каша загустеет и приобретёт кремовую текстуру, снимите ее с огня. Добавьте кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса. Перемешайте кашу и дайте ей настояться под крышкой 2–3 минуты.

Подача:

Разлейте кашу по тарелкам, при желании добавьте варенье, мед, ягоды или фрукты. Отличный вариант – посыпать сахаром с корицей или полить сгущенным молоком.

Советы:

  • Для более воздушной каши можно использовать миксер на минимальной скорости во время варки.
  • Чтобы каша не пригорала, используйте кастрюлю с толстым дном и варите на медленном огне.
  • Любителям сладкого можно увеличить количество сахара или добавить ванильный сахар для аромата.

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