Лучший рецепт манной каши: без комочков и с идеальным вкусом

В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и воду. Это сочетание помогает каше не пригорать и делает ее нежной. Добавьте щепотку соли и сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, периодически помешивая. Как только молоко закипит, тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком или ложкой, чтобы избежать комочков. Убавьте огонь до минимального и варите кашу 3–5 минут, продолжая помешивать. Как только каша загустеет и приобретёт кремовую текстуру, снимите ее с огня. Добавьте кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса. Перемешайте кашу и дайте ей настояться под крышкой 2–3 минуты.