Бутерброд, который хочется повторять: лосось, авокадо и яйцо
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Бутерброд, который хочется повторять: лосось, авокадо и яйцо

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Если вы ищете идею для вкусного, питательного и вместе с тем легкого завтрака или перекуса — этот бутерброд станет отличным выбором. Авокадо, слабосоленый лосось и яйцо — идеальное сочетание полезных жиров, белка и нежной текстуры. Приготовление не займет больше 10 минут, а результат порадует не только вкусом, но и внешним видом.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Хлеб — 2 ломтика (лучше цельнозерновой, чиабатта или ржаной)
  • Авокадо — 1 спелый
  • Яйца — 2 шт.
  • Слабосоленый лосось — 60–80 г
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — по желанию
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — для украшения (укроп, микрозелень, руккола)

Приготовление:

Подготовьте авокадо. Разрежьте его пополам, удалите косточку и кожуру. Мякоть разомните вилкой в пюре, добавьте немного лимонного сока, щепотку соли и перца. Можно просто нарезать авокадо кусочками, посолить и сбрызнуть лимоном.

Приготовьте яйца. Есть два варианта:

  • Вареные: отварите вкрутую или «в мешочек» (6–8 минут), затем остудите и очистите.
  • Яйцо пашот: аккуратно разбейте яйцо в горячую воду с уксусом и варите 3 минуты до готовности белка.

Обжарьте хлеб. Легкий хруст придаст текстурности — подрумяньте ломтики на сухой сковороде или в тостере.

Соберите бутерброд:

  • Намажьте на теплый хлеб пюре из авокадо.
  • Выложите ломтики слабосоленого лосося.
  • Сверху — яйцо (разрезанное пополам или целое пашот).
  • Украсьте свежей зеленью.
  • Подавайте сразу, пока хлеб хрустящий, а яйцо — теплое.

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