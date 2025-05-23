Бутерброд, который хочется повторять: лосось, авокадо и яйцо

Подготовьте авокадо. Разрежьте его пополам, удалите косточку и кожуру. Мякоть разомните вилкой в пюре, добавьте немного лимонного сока, щепотку соли и перца. Можно просто нарезать авокадо кусочками, посолить и сбрызнуть лимоном.