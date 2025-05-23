Это очень вкусно!
Полезные советы
Сегодня 17:43
Бутерброд, который хочется повторять: лосось, авокадо и яйцо
Если вы ищете идею для вкусного, питательного и вместе с тем легкого завтрака или перекуса — этот бутерброд станет отличным выбором. Авокадо, слабосоленый лосось и яйцо — идеальное сочетание полезных жиров, белка и нежной текстуры. Приготовление не займет больше 10 минут, а результат порадует не только вкусом, но и внешним видом.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Хлеб — 2 ломтика (лучше цельнозерновой, чиабатта или ржаной)
- Авокадо — 1 спелый
- Яйца — 2 шт.
- Слабосоленый лосось — 60–80 г
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Оливковое масло — по желанию
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для украшения (укроп, микрозелень, руккола)
Приготовление:
Подготовьте авокадо. Разрежьте его пополам, удалите косточку и кожуру. Мякоть разомните вилкой в пюре, добавьте немного лимонного сока, щепотку соли и перца. Можно просто нарезать авокадо кусочками, посолить и сбрызнуть лимоном.
Приготовьте яйца. Есть два варианта:
- Вареные: отварите вкрутую или «в мешочек» (6–8 минут), затем остудите и очистите.
- Яйцо пашот: аккуратно разбейте яйцо в горячую воду с уксусом и варите 3 минуты до готовности белка.
Обжарьте хлеб. Легкий хруст придаст текстурности — подрумяньте ломтики на сухой сковороде или в тостере.
Соберите бутерброд:
- Намажьте на теплый хлеб пюре из авокадо.
- Выложите ломтики слабосоленого лосося.
- Сверху — яйцо (разрезанное пополам или целое пашот).
- Украсьте свежей зеленью.
- Подавайте сразу, пока хлеб хрустящий, а яйцо — теплое.