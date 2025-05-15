Когда менять "дворники", коврики и воздушные фильтры? "Шпаргалка" для автолюбителя
С наступлением теплого сезона активность в автосервисах возрастает. При проверке технического обслуживания автомобиля необходимо обратить внимание на салонный воздушный фильтр, «дворники» или щетки стеклоочистителя и автомобильные коврики. Эти элементы важны не только с эстетической точки зрения – они существенно влияют на безопасность дорожного движения и комфорт вождения, подчеркивает руководитель интернет-магазина IC24.lv Иварс Клинтс.
«Замена аксессуаров и салонного воздушного фильтра не только улучшает внешний вид автомобиля, но также повышает комфорт и безопасность», – рассказывает Иварс Клинтс. Дворники обеспечивают хорошую видимость, новые фильтры помогают поддерживать чистоту воздуха в салоне, а коврики снижают накопление влаги в долгосрочной перспективе. «На первый взгляд автомобильный коврик может показаться второстепенным аксессуаром, но на деле он защищает интерьер от воздействия влаги», – добавляет Клинтс.
Замена фильтра для безопасного вождения
Зимой со снегом и слякотью от обуви и верхней одежды мы приносим в салон влагу. Эта влага не успевает испаряться, впитывается и накапливается не только в тканевых поверхностях салона, но и в воздушном фильтре. Эксперт объясняет: «Если фильтр наполнен влагой и пылью, это замедляет циркуляцию воздуха в салоне, что чаще всего проявляется в сильном запотевании окон». Кроме того, это приводит к неприятному запаху. У чистого фильтра есть и другие плюсы – улучшается воздушный поток в салоне, система отопления и вентиляции работает эффективнее, окна запотевают реже, а поездка становится безопаснее.
Когда менять салонный фильтр?
Производители фильтров рекомендуют замену каждые 15 000 километров пробега или хотя бы раз в год. Иварс Клинтс добавляет: если вы регулярно ездите по гравийным дорогам, фильтр стоит менять дважды в год – весной и осенью. «Особенно в условиях латвийского климата, где зима долгая и влажная – замена фильтра после зимы снижает накопление пыли, влаги и риск появления плесени».
По словам эксперта, если в машине чувствуется сырость или специфический запах, то фильтр нужно менять как можно скорее. Если замена невозможна сразу, стоит чаще проветривать салон, прочистить дренажные каналы лобового стекла и в сухую погоду использовать режим рециркуляции воздуха.
Замена «дворников» минимум раз в год
Эксперт также рекомендует менять щетки стеклоочистителя или «дворники» весной. «Зимой они изнашиваются особенно быстро из-за снега, льда, соли и грязи, скапливающихся между щеткой и стеклом. Влага, холод и ветер повреждают резину, вызывая ее износ и растяжение. Весной это проявляется в плохой очистке или даже в царапинах на стекле». Для хорошей видимости и безопасности Inter Cars рекомендует менять щетки каждые 6–12 месяцев, лучше всего после зимнего сезона. Щетки изнашиваются быстрее, если автомобиль стоит под открытым небом: зимой их портит лед и примерзание к стеклу, а летом – прямые солнечные лучи, которые высушивают резину.
Уход за «дворниками»
Первые признаки износа – это полосы грязи на стекле, не до конца очищенные участки, рывки или неприятный звук при работе. Все это ухудшает видимость и, соответственно, влияет на безопасность. Чтобы продлить срок службы щеток, важно регулярно их очищать и протирать резину влажной тряпкой. Также стоит использовать жидкость для мытья стекол и избегать работы щеток по сухому стеклу.
Автоковрики сохраняют ценность автомобиля
Замена ковриков – это важный фактор, повышающий безопасность. Зимой они накапливают соль, грязь и влагу, что не только портит интерьер, но и создает неприятный запах и повышает уровень влажности в салоне.
Если зимой автолюбитель использует резиновые коврики с высокими бортами, защищающими салон от снега и воды, то весной нужно их проверить. Современные резиновые коврики изготовлены из специального композитного материала и отличаются высокой прочностью. Кроме того, коврики с высокими краями и противоскользящей поверхностью заметно повышают комфорт вождения.
По словам специалиста, это небольшая, но важная забота, которая помогает сохранить чистоту и ценность автомобиля дольше, особенно после суровой зимы. Коврики рекомендуется либо заменить, либо тщательно очистить весной, когда заканчивается «сезон соли» на дорогах, чтобы избавить салон от накопившейся грязи. «Чистые и подходящие коврики не только улучшают внешний вид авто, но и помогают поддерживать сухость в салоне», – подытоживает Клинтс.