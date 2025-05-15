Когда менять "дворники", коврики и воздушные фильтры? "Шпаргалка" для автолюбителя

Зимой со снегом и слякотью от обуви и верхней одежды мы приносим в салон влагу. Эта влага не успевает испаряться, впитывается и накапливается не только в тканевых поверхностях салона, но и в воздушном фильтре. Эксперт объясняет: «Если фильтр наполнен влагой и пылью, это замедляет циркуляцию воздуха в салоне, что чаще всего проявляется в сильном запотевании окон». Кроме того, это приводит к неприятному запаху. У чистого фильтра есть и другие плюсы – улучшается воздушный поток в салоне, система отопления и вентиляции работает эффективнее, окна запотевают реже, а поездка становится безопаснее.