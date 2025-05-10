Сообщение от VID: кому надо изменить настройки уведомлений о новой информации в EDS

VID рекомендует выбрать только один канал тем, кто использует EDS в профессиональных целях и получает через нее информацию регулярно — предпринимателям, бухгалтерам и другим специалистам. Если же вы используете EDS редко — например, для подачи годовой декларации или изменения данных в налоговой книжке, — то менять настройки не обязательно.