Сообщение от VID: кому надо изменить настройки уведомлений о новой информации в EDS
Пользователи Системы электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID) теперь могут выбрать, по какому каналу получать уведомления о новых сообщениях в EDS — на указанный в системе e-mail или на официальный э-адрес, если он создан на портале Latvija.lv.
Эта функция особенно удобна для предпринимателей, бухгалтеров и других специалистов, регулярно работающих с EDS.
Ранее уведомления отправлялись сразу по двум каналам: и на e-mail, указанный в EDS, и на э-адрес на Latvija.lv. Поскольку для юридических лиц официальный э-адрес обязателен, такие дублированные уведомления вызывали неудобства и тратили время.
Теперь, в соответствии с внесенными изменениями, каждый пользователь EDS может выбрать один из трех вариантов получения уведомлений о новой информации:
- Только на указанный в EDS e-mail (получаете уведомление о новом сообщении и заходите в EDS для просмотра);
- Только на э-адрес, если она создана на Latvija.lv (уведомление содержит сам документ, но для ответа нужно войти в EDS);
- На оба канала — как ранее.
Сделать или изменить выбор можно в EDS в разделе "Iestatījumi / Profils / EDS paziņojumu konfigurācija".
VID рекомендует выбрать только один канал тем, кто использует EDS в профессиональных целях и получает через нее информацию регулярно — предпринимателям, бухгалтерам и другим специалистам. Если же вы используете EDS редко — например, для подачи годовой декларации или изменения данных в налоговой книжке, — то менять настройки не обязательно.
Существует и возможность вовсе отказаться от получения уведомлений, но VID этого не рекомендует: тогда придется самостоятельно регулярно проверять EDS, и есть риск пропустить важную информацию.
Если у вас есть вопросы, звоните на Консультационный телефон VID: +371 67120000, либо задавайте вопросы письменно в EDS, в разделе "Sarakste ar VID". Важно: чтобы получить персонализированную консультацию по телефону, нужно войти в EDS и сообщить отображаемый там код.