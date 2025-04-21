Что делать с яйцами, оставшимися после Пасхи: 10 идей, чтобы ничего не пропало
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Мелко нарезанные яйца можно добавить в окрошку, холодник или классический куриный суп. Это не только вкусно, но и сытно.
Полезные советы

Что делать с яйцами, оставшимися после Пасхи: 10 идей, чтобы ничего не пропало

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Otkrito.lv

Пасха прошла, а в холодильнике осталась гора вареных и крашеных яиц? Не спешите выбрасывать — даже если у вас нет аппетита на очередное яйцо с солью. Есть масса способов вкусно и полезно использовать их в течение нескольких дней.

1. Сделайте яйчный салат

Самый очевидный и универсальный способ. Нарежьте яйца, добавьте немного майонеза или йогурта, горчицы, зелени, соли и перца. Отлично подойдет для бутербродов, тостов или как самостоятельное блюдо.

2. Добавьте в оливье или другие салаты

Вареные яйца отлично сочетаются с отварным картофелем, солеными огурцами, зеленым горошком и курицей — можно повторить новогоднюю классику или сделать ее весенний вариант.

3. Сделайте фаршированные яйца

Разрежьте яйца пополам, выньте желтки и смешайте их с мягким сыром, горчицей, хреном, авокадо или паштетом. Получившуюся начинку верните в белки — отличная закуска к обеденному столу.

4. Испеките пирог или киш

Порежьте яйца кусочками и добавьте в заливку из сливок и сыра — получится вкусный киш или несладкий пирог с начинкой. Туда же можно добавить шпинат, зеленый лук, грибы или копчености.

5. Сделайте сэндвич или бургер

Нарезанные вареные яйца хорошо ложатся в булочку или тост вместе с сыром, листом салата и соусом. Такой вариант подойдет и на завтрак, и как перекус в течение дня.

6. Добавьте в суп

Мелко нарезанные яйца можно добавить в окрошку, холодник или классический куриный суп. Это не только вкусно, но и сытно.

7. Приготовьте соус из яиц

Это теплый соус из растопленного сливочного масла, крошек хлеба и рубленого яйца. Подается к отварному картофелю, рыбе или овощам. Эффектно и неожиданно.

8. Сделайте намазку на хлеб

Смешайте яйца с творогом, зеленью, мягким сыром и приправами — получится вкусная паста для бутербродов или крекеров.

9. Порубите и заморозьте

Если вы не успеваете съесть яйца вовремя, нарежьте их кубиками и заморозьте порциями. Потом их можно будет добавлять в супы или салаты.

10. Поделитесь с другими

Если вы понимаете, что не справитесь с объемом, предложите яйца соседям, друзьям или отдайте через местные группы помощи — в соцсетях часто можно найти тех, кто с радостью примет продукты.

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