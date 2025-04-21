Что делать с яйцами, оставшимися после Пасхи: 10 идей, чтобы ничего не пропало
Пасха прошла, а в холодильнике осталась гора вареных и крашеных яиц? Не спешите выбрасывать — даже если у вас нет аппетита на очередное яйцо с солью. Есть масса способов вкусно и полезно использовать их в течение нескольких дней.
1. Сделайте яйчный салат
Самый очевидный и универсальный способ. Нарежьте яйца, добавьте немного майонеза или йогурта, горчицы, зелени, соли и перца. Отлично подойдет для бутербродов, тостов или как самостоятельное блюдо.
2. Добавьте в оливье или другие салаты
Вареные яйца отлично сочетаются с отварным картофелем, солеными огурцами, зеленым горошком и курицей — можно повторить новогоднюю классику или сделать ее весенний вариант.
3. Сделайте фаршированные яйца
Разрежьте яйца пополам, выньте желтки и смешайте их с мягким сыром, горчицей, хреном, авокадо или паштетом. Получившуюся начинку верните в белки — отличная закуска к обеденному столу.
4. Испеките пирог или киш
Порежьте яйца кусочками и добавьте в заливку из сливок и сыра — получится вкусный киш или несладкий пирог с начинкой. Туда же можно добавить шпинат, зеленый лук, грибы или копчености.
5. Сделайте сэндвич или бургер
Нарезанные вареные яйца хорошо ложатся в булочку или тост вместе с сыром, листом салата и соусом. Такой вариант подойдет и на завтрак, и как перекус в течение дня.
6. Добавьте в суп
Мелко нарезанные яйца можно добавить в окрошку, холодник или классический куриный суп. Это не только вкусно, но и сытно.
7. Приготовьте соус из яиц
Это теплый соус из растопленного сливочного масла, крошек хлеба и рубленого яйца. Подается к отварному картофелю, рыбе или овощам. Эффектно и неожиданно.
8. Сделайте намазку на хлеб
Смешайте яйца с творогом, зеленью, мягким сыром и приправами — получится вкусная паста для бутербродов или крекеров.
9. Порубите и заморозьте
Если вы не успеваете съесть яйца вовремя, нарежьте их кубиками и заморозьте порциями. Потом их можно будет добавлять в супы или салаты.
10. Поделитесь с другими
Если вы понимаете, что не справитесь с объемом, предложите яйца соседям, друзьям или отдайте через местные группы помощи — в соцсетях часто можно найти тех, кто с радостью примет продукты.