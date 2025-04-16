Шеф-повар Лаурис Алексеев делится советами, как покрасить пасхальные яйца в удивительно красивые оттенки
Пасха стремительно приближается, и шеф-повар Лаурис Алексеев делится практичными советами, как покрасить яйца в выразительные натуральные тона. Он призывает использовать яйца от кур свободного выгула и доступные дома продукты, чтобы праздник был не только ярким, но и ответственным.
Чтобы праздник прошел радостно и с заботой о благополучии животных, Лаурис советует использовать на Пасху яйца от кур, несущихся вне клеток. Шеф-повар рассказывает, какие домашние продукты использовать для окрашивания таких яиц и что важно учесть для получения ярких оттенков.
«Окрашивание яиц — это давняя семейная традиция, в которой может поучаствовать каждый. Яйца от кур свободного выгула красить очень просто, а нужные ингредиенты часто уже есть на кухне. Распространено мнение, что красиво можно покрасить только белые яйца, но я хочу развеять этот миф: светло-коричневые и даже темные яйца тоже могут выглядеть роскошно. Важно помнить — чтобы получить насыщенный цвет, нужно использовать натуральные красители темнее самой скорлупы, например, чай из каркаде. Но и более светлые настои подойдут — они придадут характер. Главное — чем дольше яйцо находится в настое, тем интенсивнее будет цвет», — говорит Лаурис Алексеев.
Разные продукты — разные цвета:
- Черный цвет — древесный уголь, используемый для гриля, можно применять и для окрашивания. Он придаст настою черный цвет, который подойдет и для изначально темных яиц.
- Красный цвет — для этого оттенка подойдут каркаде и красное вино. Каркаде дает яркий результат как на светлых, так и на темных яйцах.
- Светло-фиолетовый и голубоватый — можно использовать замороженную чернику или краснокочанную капусту.
- Оранжевый цвет — куркума, доступная на каждой кухне, прекрасно справится с задачей.
- Зеленый цвет — добавит спирулина (водоросль) или порошок популярного зеленого чая матча.
Как приготовить настой?
Чтобы натуральные красители подействовали, настой лучше приготовить заранее. «Рекомендую взять 2 литра воды и налить в кастрюлю среднего размера так, чтобы позже она покрывала яйца. Количество красящего продукта зависит от желаемой насыщенности цвета: чем больше — тем ярче. Варить настой нужно 20–30 минут на среднем огне, затем дать полностью остыть», — поясняет шеф-повар.
На следующий день яйца опускают в охлажденный настой, варят около 10 минут на среднем огне и оставляют в жидкости до полного остывания.
Марля, колготки или пищевая шапочка — что удобнее?
Если хочется получить узоры или интересную текстуру, перед варкой яйца можно обернуть киноа, рисом, луковой шелухой, ячневой крупой, травами, мхом или другими природными материалами. Чтобы они лучше прилипли — слегка смочите яйцо водой. Один из популярных способов — обернуть яйцо в марлю или старые капроновые колготки.
«Но самым удобным и быстрым способом я считаю использование одноразовых шапочек, которые применяют на пищевых производствах», — говорит Лаурис. — «У них много плюсов: не нужно многократно обвязывать яйцо нитками, да и сам процесс упрощается — яйцо легко помещается в шапочку и завязывается».
Когда яйца будут готовы, чтобы цвет заиграл еще ярче, их можно сбрызнуть или смазать маслом. А на пасхальные «яичные бои» Лаурис советует выбирать самые маленькие яйца — обычно они прочнее остальных.