Шеф-повар Лаурис Алексеев делится советами, как покрасить пасхальные яйца в удивительно красивые оттенки

«Окрашивание яиц — это давняя семейная традиция, в которой может поучаствовать каждый. Яйца от кур свободного выгула красить очень просто, а нужные ингредиенты часто уже есть на кухне. Распространено мнение, что красиво можно покрасить только белые яйца, но я хочу развеять этот миф: светло-коричневые и даже темные яйца тоже могут выглядеть роскошно. Важно помнить — чтобы получить насыщенный цвет, нужно использовать натуральные красители темнее самой скорлупы, например, чай из каркаде. Но и более светлые настои подойдут — они придадут характер. Главное — чем дольше яйцо находится в настое, тем интенсивнее будет цвет», — говорит Лаурис Алексеев.