Пасхальный рецепт: творожная запеканка с изюмом и ванилью
Пасха — это время света, уюта и ароматов детства. Один из самых трогательных и домашних вкусов — нежная творожная запеканка, которая идеально подойдет как к праздничному завтраку, так и к неспешному чаепитию после освящения куличей и яиц.
Ингредиенты (на форму 20–22 см):
- Творог (желательно 9%) — 500 г
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Сахар — 4–5 ст. л. (по вкусу)
- Ванильный сахар или ванилин — по вкусу
- Изюм — 50–70 г
- Щепотка соли
- Масло для смазывания формы
- Панировочные сухари или манка — для посыпки формы
Приготовление:
Подготовка изюма: залейте изюм теплой водой на 10–15 минут, затем обсушите и слегка обваляйте в манке — так он не опустится на дно.
Основа: в глубокой миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, ваниль и соль. Хорошо перемешайте — вручную или с помощью блендера. Добавьте манку и оставьте массу на 10 минут, чтобы манка немного набухла.
Сборка: добавьте изюм в творожную массу. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями или манкой. Выложите массу, разровняйте ложкой.
Выпечка: выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут до румяной корочки. Если верх начнет слишком быстро подрумяниваться, прикройте фольгой.
Подача: дайте запеканке немного остыть, украсьте свежими ягодами, сахарной пудрой или веточками мяты. Особенно вкусна она с ложкой меда или варенья.
Совет: для праздничного настроения можно добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина, а вместо изюма использовать курагу, инжир или шоколадные капли.