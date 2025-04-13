Пасхальный рецепт: творожная запеканка с изюмом и ванилью
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Пасхальный рецепт: творожная запеканка с изюмом и ванилью

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Пасха — это время света, уюта и ароматов детства. Один из самых трогательных и домашних вкусов — нежная творожная запеканка, которая идеально подойдет как к праздничному завтраку, так и к неспешному чаепитию после освящения куличей и яиц.

Ингредиенты (на форму 20–22 см):

  • Творог (желательно 9%) — 500 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Сахар — 4–5 ст. л. (по вкусу)
  • Ванильный сахар или ванилин — по вкусу
  • Изюм — 50–70 г
  • Щепотка соли
  • Масло для смазывания формы
  • Панировочные сухари или манка — для посыпки формы

Приготовление:

Подготовка изюма: залейте изюм теплой водой на 10–15 минут, затем обсушите и слегка обваляйте в манке — так он не опустится на дно.

Основа: в глубокой миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, ваниль и соль. Хорошо перемешайте — вручную или с помощью блендера. Добавьте манку и оставьте массу на 10 минут, чтобы манка немного набухла.

Сборка: добавьте изюм в творожную массу. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями или манкой. Выложите массу, разровняйте ложкой.

Выпечка: выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут до румяной корочки. Если верх начнет слишком быстро подрумяниваться, прикройте фольгой.

Подача: дайте запеканке немного остыть, украсьте свежими ягодами, сахарной пудрой или веточками мяты. Особенно вкусна она с ложкой меда или варенья.

Совет: для праздничного настроения можно добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина, а вместо изюма использовать курагу, инжир или шоколадные капли.

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