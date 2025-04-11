Весна в воздухе, Пасха на подходе: как не увлечься лишними покупками
В воздухе веет весенней свежестью, и люди начинают готовиться к Пасхе. Но, планируя празднование, легко увлечься покупками и купить больше, чем вам действительно нужно. Это может привести не только к ненужным тратам, но и к выбрасыванию продуктов питания и ненужному беспокойству. Чтобы сделать праздник по-настоящему радостным и без лишнего стресса, Lidl подготовил пять полезных советов для продуманного и ответственного празднования Пасхи.
1. Красьте яйца доступными материалами
Готовясь к одному из главных пасхальных дел - окрашиванию яиц, стоит вспомнить о тех продуктах, которые уже есть у вас дома. Например, луковая шелуха может придать яйцам теплый золотистый оттенок, а свекла - ярко-красный. С другой стороны, красное вино, которое, возможно, стоит где-то в шкафчике, прекрасно окрасит яйца в фиолетовый оттенок с блеском. Аналогично, кофе, черника, красная капуста, различная зелень и специи, такие как куркума и паприка, могут окрашивать яйца в различные яркие тона. Поэтому перед тем, как заняться окрашиванием яиц, обязательно стоит заглянуть на кухонные полки, ведь именно так могут возникнуть новые и интересные пасхальные эксперименты, которые сделают праздник не только более экологичным, но и более творческим. Дополнительным бонусом является финансовая выгода, поскольку использование того, что есть дома, избавит от необходимости покупать красители в магазине.
2. Дружественный к природе и креативный декор
Помимо окрашивания яиц, на Пасху принято украшать свой дом в праздничном настроении. Но прежде чем бежать покупать новый декор, стоит подумать, не можете ли вы использовать уже имеющиеся украшения, которые, возможно, лежат неиспользованными и пылятся на чердаках у друзей, родственников или знакомых. Определенно стоит поинтересоваться перед праздниками, не ищут ли пасхальные зайцы или цыплята новый дом.
Между тем, теплое и естественное праздничное настроение можно создать и с помощью природных материалов - цветов в вазах, вербы или зеленеющих веток с почками. Крашеные яйца будут красиво смотреться в корзинках или на тарелках, выстланных мхом, создавая гармоничный праздничный декор. Дополнительные акценты можно создать из подручных материалов, которые есть дома: стеклянных банок, подсвечников и тканевых лент. Например, можно превратить банку в небольшую весеннюю композицию, наполнив ее мхом и поместив туда крашеное яйцо. Таким образом, вы сможете создавать дружественные для природы и оригинальные украшения, которые придадут празднику особую атмосферу, а творческий процесс может стать увлекательным занятием для всей семьи.
3. Составить список покупок и распланировать праздничный стол
На праздники принято приобретать различные традиционные продукты, связанные с определенным сезоном, но так же как не рекомендуется ходить в магазин голодным, поход в магазин без списка покупок часто приводит к необдуманным покупкам. Чтобы избежать выбрасывания еды, желательно заранее планировать необходимое количество и ассортимент продуктов, тем самым снижая вероятность того, что приготовленная вами еда останется несъеденной.
Планируя праздничный стол, важно позаботиться о балансе питательных веществ: белок обеспечат яйца и молочные продукты, клетчатку - овощи и цельнозерновые продукты, а полезные жиры - орехи и семена. Чтобы уменьшить количество добавляемого сахара, можно использовать в десертах натуральные заменители, такие как мед, кленовый сироп или фруктовые пюре. Продуманный выбор продуктов поможет избежать ненужных трат и пищевых отходов.
4. Выбирайте устойчивые альтернативы
Пасхальные сладости часто являются неотъемлемой частью праздника, но при выборе сладостей стоит обращать внимание на их происхождение и влияние на окружающую среду и общество. Например, шоколад можно приобрести с сертификатом Fairtrade, или справедливой торговли. Такой сертификат гарантирует, что продукция производится в рамках справедливой торговой цепочки, которая учитывает как условия труда производителей, так и экологичные методы производства. Приобретая шоколад Fairtrade, вы поддерживаете производителей в менее развитых регионах, которые получают справедливое вознаграждение за свой труд. Кроме того, такая продукция часто производится с большей заботой об охране окружающей среды.
5. Обратите внимание на хранение продуктов и сортировку отходов
По окончании праздников холодильники часто оказываются переполненными едой. Чтобы избежать потенциальных пищевых отходов, важно помнить, как правильно хранить продукты и как использовать остатки пищи, чтобы они не портились. Например, супы, рагу и другие блюда лучше всего хранить в герметичных контейнерах в холодильнике, чтобы предотвратить развитие бактерий и плесени. Если продукты предназначены для дальнейшего использования, их также можно заморозить, особенно блюда, которые долго не портятся, например, куриное или овощное рагу.
Если продукты все же испортились, важно помнить, как правильно сортировать пищевые отходы: компостируемые продукты помещайте в компостный контейнер, а пищевые отходы, не подлежащие компостированию - в контейнер для биологических отходов, чтобы обеспечить их правильную переработку и снизить воздействие на окружающую среду.