Рижская дума распространила важное сообщение для жителей в связи с опасными погодными условиями

Если жителям не ясно, кто обслуживает территорию, где находится опасное или упавшее дерево либо его ветви, их призывают сообщать об этом по информационному телефону самоуправления 1201 или по электронной почте 1201@riga.lv. Также о таких ситуациях можно сообщать в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110 или 112.