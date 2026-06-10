Рижская дума распространила важное сообщение для жителей в связи с опасными погодными условиями
Ригу предупреждают о грозе, которая может быстро превратиться в опасную бурю: в четверг в столице ждут сильные ливни, порывы ветра до 24 м/с и возможный крупный град. Жителей просят без необходимости не выходить на улицу, не ходить в парки, на кладбища и детские площадки, а также заранее убрать с балконов все, что может унести ветром.
Как указывают метеорологи, с 12:00 до 16:00 в центральных и восточных районах Латвии будут развиваться грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра 20-24 м/с и градом. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация в предупреждениях может уточняться. Также в четверг утром в районах, которым угрожает непогода, планируется разослать сообщение с помощью системы сотового вещания.
Ликвидацией последствий грозы вместе с Государственной пожарно-спасательной службой займутся и представители служб самоуправления: они будут освобождать дорожки в парках и другие территории от поваленных деревьев, устранять повреждения контактной сети общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы, например следить за колебаниями уровня воды.
Если погодные условия привели к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей призывают звонить по единому номеру экстренной помощи 112.
Если дерево упало на улице
Заметив сломанные ветром объекты, а также деревья или их ветви, которые могут представлять опасность и требуют немедленных действий, Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей сразу звонить по номеру 112 и сообщать о случившемся, чтобы опасную ситуацию можно было устранить как можно быстрее.
Если же упавшее дерево не создает опасности, об этом просят сообщать по единому круглосуточному телефону самоуправления 1201 или по электронной почте 1201@riga.lv.
Если дерево упало на частной территории
Если дерево упало на земельном участке, находящемся в частной собственности, перед его уборкой обязательно нужно сделать фотофиксацию сломанного дерева. Затем фотографии необходимо приложить к заявлению, сообщив о случившемся также в Департамент городского развития Рижского самоуправления.
Это можно сделать на портале услуг Рижского самоуправления www.eriga.lv, воспользовавшись э-услугой «Заявление на получение разрешения на вырубку деревьев», или отправив на электронную почту pad@riga.lv заполненную форму заявления «Заявление о разрешении на вырубку дерева/деревьев, растущих вне леса». Также можно написать заявление в свободной форме и отправить его по адресу: улица Дзирнаву, 140, Рига, LV-1050. Телефон для справок: 1201.
Если дерево упало на территории, прикрепленной к многоквартирному дому
Если дерево или крупная ветка упали во дворе многоквартирного дома, возле общественного здания или во дворе конкретной территории, жителям необходимо обращаться к управляющему зданием или земельным участком. В свою очередь собственник или законный владелец участка/здания затем должен обратиться в Департамент городского развития.
Если дом обслуживает предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, жителю нужно обратиться с заявлением к управляющему дома или позвонить по единому информационному телефону 80008989. Также можно отправить электронное письмо на rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.
Если неизвестно, кому принадлежит дерево
Если жителям не ясно, кто обслуживает территорию, где находится опасное или упавшее дерево либо его ветви, их призывают сообщать об этом по информационному телефону самоуправления 1201 или по электронной почте 1201@riga.lv. Также о таких ситуациях можно сообщать в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110 или 112.
Что делать с ветками
После устранения опасности ветки должен убрать собственник или управляющий той территории, на которой росло дерево. Небольшие ветки можно помещать в биоконтейнеры, а более крупные необходимо передавать на измельчение в щепу или утилизировать другим способом.
Могут ли жители сами убирать сломанные деревья на улицах или других общественных территориях?
Сначала нужно оценить, не будет ли самостоятельная уборка дерева опасной и не лучше ли дождаться ответственных служб. Например, если оборваны электрические провода, к упавшему дереву даже не следует приближаться. Сбор древесины необходимо согласовывать с собственником территории.
Чтобы буря не застала людей неподготовленными, Государственная пожарно-спасательная служба призывает:
Позаботьтесь о том, чтобы мобильный телефон был полностью заряжен, и скачайте приложение 112. Из-за сильных порывов ветра дома часто остаются без электричества. Именно мобильный телефон поможет вам связаться с окружающими, а при необходимости — вызвать оперативные службы по номеру 112.
Подготовьте фонарики и убедитесь, что дома есть батарейки для радиоприемника. Во время перебоев с электричеством радио может стать единственной возможностью узнать о случившемся и получить рекомендации оперативных служб о дальнейших действиях.
Жителям многоквартирных домов рекомендуется проверить, нет ли на балконах вещей, которые ветер может унести и тем самым создать угрозу здоровью и жизни прохожих. Предметы, которые нельзя перенести в помещение, необходимо надежно закрепить.
Жителям частных домов и сельской местности следует убедиться, что во дворе все легкие предметы привязаны или закреплены так, чтобы ветер не мог их унести.
Если необходимо припарковать автомобиль, выбирайте место не под деревьями и не рядом с ними.
Чтобы буря не угрожала здоровью и жизни людей, Государственная пожарно-спасательная служба призывает:
По возможности во время бури нужно находиться в помещениях и выходить наружу только в случае крайней необходимости. Ломающиеся деревья, сорванные ветром рекламные щиты и части конструкций зданий могут угрожать не только здоровью, но и жизни людей.
Если во время бури вы все же находитесь на улице, избегайте передвижения и пребывания под деревьями, рекламными щитами и строительными лесами, не переходите мосты.
Закройте окна, двери и чердачные люки.
Находясь в помещении, не стойте и не сидите прямо у окон. Ломающиеся ветви и предметы, которые несет ветер, могут разбить стекла.
Если детям во время бури необходимо выйти из дома, желательно их сопровождать.
Не пользуйтесь зонтом. Он только ухудшит видимость и будет сильнее подхватывать порывы ветра. Кроме того, зонт может травмировать других прохожих.
Не забывайте о пожарной безопасности. Если из-за бури произошли перебои с электричеством, для передвижения по дому используйте фонарик. Не оставляйте горящую свечу без присмотра.
Чтобы своевременно получать информацию об ожидаемой буре и о том, как действовать во время непогоды, оставьте включенным радио или телевизор.