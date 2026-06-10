В Риге объявлено оранжевое предупреждение: утром людям придет экстренное сообщение об опасной погоде

Во время грозы по возможности нужно оставаться в помещениях и выходить только в случае крайней необходимости. На улице следует избегать деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и мостов. Дома нужно закрыть окна, двери и чердачные люки, не находиться рядом с окнами и не оставлять зажженные свечи без присмотра.