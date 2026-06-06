Финляндия внедряет технологию раннего обнаружения угроз кабелям на дне Балтийского моря
После серии повреждений кабелей Финляндия тестирует новую систему, которая способна "слышать" угрозы под водой — от волочащихся якорей до подозрительных вибраций.
Пограничная охрана Финляндии сообщила в пятницу, что испытала в Балтийском море систему мониторинга нового типа, способную обнаруживать угрозы для подводных кабелей. Метод основан на технологии распределенного акустического зондирования (DAS), при которой оптоволоконный кабель обнаруживает и измеряет аномальные вибрации на морском дне.
Устройство DAS анализирует изменения в отраженном световом сигнале, распространяющемся по оптоволоконному кабелю, что позволяет выявить, например, приближение судна с волочащимся якорем.
В проекте участвуют Военно-морская академия Финляндии, оператор магистральных сетей Fingrid, оператор газотранспортной системы Gasgrid, Геологическая служба, Институт сейсмологии Хельсинкского университета и телекоммуникационная компания Elisa, на морском кабеле которой и проводились испытания.
По сообщению Elisa, после успешных полевых испытаний на базе этой системы будет разработан автоматизированный сервис, который будет автоматически оповещать о чрезвычайных ситуациях как официальные ведомства, так и владельцев критически важной инфраструктуры.
"В связи с недавними повреждениями кабелей мы создали решение, которое заблаговременно предупреждает о приближающемся источнике угрозы", - заявил в пресс-релизе руководитель отдела развивающегося бизнеса Elisa Йоуни Петроу.
По словам Петроу, цель заключается в том, чтобы власти получали предупреждение от системы еще до того, как инфраструктуре будет нанесен какой-либо ущерб.
За последние несколько лет в Финском заливе произошло несколько серьезных инцидентов с повреждением кабелей. В канун Нового года пострадали морские кабели компаний Elisa и Arelion.