Защиту кабелей в Балтийском море поручат подводным дронам - они могут нести и оружие

Повреждения инфраструктурных кабелей в Балтийском море в настоящее время предотвратить невозможно, поскольку отсутствует постоянное наблюдение за этими статическими объектами, однако решением могли бы стать подводные дроны, заявила в интервью Postimees директор по стратегии и партнерским отношениям немецкого производителя беспилотных подводных аппаратов Euroatlas Веринея Кодрян. «Потребность в защите нашей подводной инфраструктуры возросла, и в то же время стало очевидно, насколько слабо за ней следят, поэтому и пришлось разработать подводный дрон. Возникла постоянная "серая зона", в которой военно-морские силы или министерства обороны не могут вмешаться до совершения активного акта саботажа», — сказала Кодрян.