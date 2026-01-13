Защиту кабелей в Балтийском море поручат подводным дронам - они могут нести и оружие
Повреждения подводных кабелей в Балтийском море остаются практически неконтролируемыми из‑за отсутствия постоянного мониторинга, однако ситуацию могут изменить многоцелевые подводные дроны.
Повреждения инфраструктурных кабелей в Балтийском море в настоящее время предотвратить невозможно, поскольку отсутствует постоянное наблюдение за этими статическими объектами, однако решением могли бы стать подводные дроны, заявила в интервью Postimees директор по стратегии и партнерским отношениям немецкого производителя беспилотных подводных аппаратов Euroatlas Веринея Кодрян. «Потребность в защите нашей подводной инфраструктуры возросла, и в то же время стало очевидно, насколько слабо за ней следят, поэтому и пришлось разработать подводный дрон. Возникла постоянная "серая зона", в которой военно-морские силы или министерства обороны не могут вмешаться до совершения активного акта саботажа», — сказала Кодрян.
Дроны Greyshark многоцелевые, могут долго находиться под водой и, в зависимости от необходимости, менять задачу без извлечения из воды. «Вы можете отправить его на разведывательную миссию, где он будет двигаться с очень низкой скоростью и просто собирать информацию. И как только он обнаружит что-то подозрительное, он имеет право действовать», — констатировала Кодрян.
Это зависит от миссии: будь то просто преследование, проверка подозрительного объекта или, в некоторых случаях, вмешательство.
«Да, конечно, на него можно установить и оружие, но здесь важно, чтобы его контролировал человек. Даже если это автономная система. Дрону можно дать, например, конкретное указание не уничтожать объект, а нанести достаточный ущерб, чтобы конкретное судно не смогло совершить диверсию», — пояснила Кодрян.
Euroatlas уже ведет завершающие переговоры с тремя странами Северной Европы и Балтии, и контракты близки к заключению. Это, как ожидается, поможет решить проблему с российским теневым флотом, который уже бесчисленное количество раз повреждал критически важные кабели и трубопроводы в Балтийском море.
Хотя о конкретной цене она пока говорить не может, по словам Кодрян, подводный дрон значительно дешевле патрульных кораблей, не говоря уже о настоящих подводных лодках. На борту дрона нет людей, и все автоматизировано. «Исходя из текущих обсуждений с министерствами обороны стран региона, мы прогнозируем, что дроны появятся в водах к началу 2027 года», — оценила Кодрян.