Литовский министр о разрыве кабеля у Лиепаи: расследование выяснит, был ли инцидент умышленным
После сообщения о том, что в воскресенье в Балтийском море недалеко от Лиепайского порта, вероятно, был разорван оптический кабель между Литвой и Латвией, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что проводимое расследование покажет, был ли инцидент преднамеренным, однако странам Балтии необходимо активнее сотрудничать с целью защиты критической инфраструктуры.
"Если это действия другого государства, если это сделано умышленно, то, конечно, ответственность должна быть не только финансовой за ущерб имуществу, но и политической. Но очевидно, что государства Балтии должны больше сотрудничать в вопросах безопасности критической инфраструктуры", - сказал министр журналистам в понедельник.
"Спокойно получаем ответы. Всегда говорим, какими с большой вероятностью были действия, было ли это направлено против нас или это были непреднамеренные действия, потому что у нас были и рыболовецкие траулеры, тянущие кабели, чего мы только не видели в этом Балтийском море", - добавил Будрис.
Глава литовской дипломатии подчеркнул, что для выяснения причин инцидента необходимо дождаться выводов расследования.
"Мы знаем, что следственные действия проводят ведомства Латвии, на стороне Латвии. Надеемся, что появится больше ясности. (...) После годичного перерыва инциденты в Балтийском море снова начали повторяться. На прошлой неделе у нас был инцидент между Финляндией и Эстонией, теперь у нас кабель у берегов Латвии, и это напоминает нам о том, что домашняя работа не закончена", - сказал он.
По словам министра, страны Балтии должны работать и анализировать, что можно предпринять "в отношении судов, которые подозреваются в повреждении критической инфраструктуры". "Литва придерживается позиции, что прибрежные государства, чье имущество там находится или которые зависят от эксплуатации этого имущества - речь идет о кабелях, трубопроводах, - должны иметь права действовать в отношении судов, подозреваемых в совершении нарушения, ведь в конце концов кто-то должен компенсировать ущерб, мы должны выяснить намерения и мотивы", - сказал Будрис.