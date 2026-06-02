"Россия начинает агонизировать": латвийский эксперт предупредила о новой опасности для соседних стран
Россия сегодня не становится сильнее, а сталкивается с растущим внутренним давлением. Такое мнение в эфире программы "Globuss" на TV24 высказала сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы и преподаватель Рижского университета имени Страдиня Элина Вроблевска.
«Я бы не сказала, что Россия становится сильнее. Я бы сказала, что в России растут отчаяние и своего рода паника. И я думаю, что это еще хуже», — заявила эксперт. При этом Вроблевска не спешит делать выводы о возможной революции внутри страны. «Я не хотела бы говорить так громко, что речь идет о возможной революции. Но очевидно, что на российский режим начинают давить различные аспекты, прежде всего экономические», — отметила она.
По мнению эксперта, кризис вокруг Ормузского пролива в определенной степени играет России на руку, однако не способен кардинально изменить ситуацию. «Сможет ли это резко улучшить ее экономические показатели? Нет, конечно», — подчеркнула Вроблевска. «В войне с Украиной пока не видно света в конце тоннеля. Это уже начинает отражаться на обещаниях режима, его престиже и репутации», — считает политолог. По ее словам, внутри российского общества впервые за долгое время становится заметным недовольство действиями властей.
«Мы видим, что в обществе наконец появляется определенное недовольство действиями режима, в том числе масштабными ограничениями доступа к интернету», — сказала Вроблевска.
Она также считает, что Украина эффективно использует сложившуюся ситуацию, нанося болезненные удары по чувствительным направлениям. По мнению Вроблевской, происходящее становится серьезным вызовом для Кремля.
«Это тезис, которого я придерживаюсь уже несколько недель: российский режим в определенном смысле начинает постепенно агонизировать», — заявила она.
Однако, предупреждает эксперт, соседним странам не стоит воспринимать возможное ослабление режима как гарантию собственной безопасности.
«С одной стороны, это хорошие новости для нас. Но с другой стороны, не стоит думать, что это сделает нашу жизнь легче. Я думаю, что все будет наоборот. Особенно для нас, живущих у границы, это может сделать жизнь сложнее», — подчеркнула Вроблевска.
Она указала на различные сигналы и инциденты, которые могут свидетельствовать о попытках создания напряженности и неопределенности в регионе, при этом эксперт не считает, что речь идет о прямой военной эскалации.
«Я не думаю, что мы говорим о военной эскалации. Мы говорим о тех условиях, в которых Россия чувствует себя лучше всего — условиях неопределенности и хаоса, когда невозможно что-либо окончательно доказать и, соответственно, сложно выработать четкие ответные меры на конкретные действия», — заключила Вроблевска.