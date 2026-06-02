В Риге впервые пройдет международный турнир по новому виду хоккея на льду
18 и 19 июля на арене Xiaomi пройдет международный турнир по хоккею 3 на 3 «Кубок 8 наций». Впервые в Европе состоится спортивное мероприятие такого масштаба, в котором примут участие профессиональные хоккеисты из восьми стран.
На данный момент полностью сформированы сборные Финляндии, Швеции, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Эстонии и Латвии.
Участие в турнире подтвердили известные игроки НХЛ, а также участники чемпионатов мира и Олимпийских игр: Юлиус Хонка (Финляндия), Марсель Мюллер (Германия), Лео Комаров (Финляндия) и многие другие.
На лед арены Xiaomi также выйдут Норман Хаунер (Германия), Матей Беран (Чехия), Конрад Мельдер (Эстония), Мартон Немеш (Венгрия), Вели-Матти Савинайнен (Финляндия), Роман Пржикрил (Чехия), Давид Тимофеев (Эстония), Марко Пфлегер (Германия), Жомбор Гарат (Венгрия), Роберт Арракс (Эстония), Бенце Хорват (Венгрия), Юлиус Хонка (Финляндия) и многие другие профессиональные хоккеисты.
Как сообщают организаторы, состав сборной Латвии еще находится в процессе согласования и утверждения, однако уже сейчас совершенно ясно, что команду составят звездные игроки.
«Для нас большая привилегия принимать хоккеистов такого высокого уровня. Еще совсем недавно весь мир следил за ними у экранов телевизоров и переживал за их выступления, а теперь они будут играть у нас в Риге», — отметили представители Федерации хоккея 3 на 3 Латвии.
Турнир организован под патронажем Федерации хоккея 3 на 3 Латвии. Матч состоит из трех периодов по семь минут. Одновременно на площадке находятся три полевых игрока и вратарь от каждой команды. Игра проводится без силовых приемов, а в случае нарушения правил назначается штрафной бросок, во время которого хоккеист выходит один на один с вратарем, в то время как игроки команды соперника пытаются ему помешать.