В Риге впервые пройдет международный турнир по новому виду хоккея на льду

Турнир организован под патронажем Федерации хоккея 3 на 3 Латвии. Матч состоит из трех периодов по семь минут. Одновременно на площадке находятся три полевых игрока и вратарь от каждой команды. Игра проводится без силовых приемов, а в случае нарушения правил назначается штрафной бросок, во время которого хоккеист выходит один на один с вратарем, в то время как игроки команды соперника пытаются ему помешать.

