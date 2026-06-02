Google подскажет: как латвийские подростки оценивают свою готовность к взрослой жизни
Подростки уже с 14 лет могут сами записываться к врачу и решать бытовые вопросы, но школа почти не учит этому. Ученики уверены: справятся сами, но признают — практических знаний о взрослой жизни все же не хватает.
По достижении совершеннолетия молодым людям приходится самостоятельно решать все больше повседневных вопросов, например открывать банковский счет или договариваться с банком о новых условиях его использования, а также заключать различные договоры. Готова ли молодежь к этому и достаточно ли в школьной программе практических советов, которые пригодятся во взрослой жизни? Большинство учеников Рижской 3-й государственной гимназии, с которыми Латвийское радио встретилось за день до окончания учебного года, еще не достигли совершеннолетия, однако уверены, что справятся и в банке, и у врача. Если что-то окажется непонятным, они смогут самостоятельно найти нужную информацию, сообщает Lsm.lv.
Восемнадцатилетний Рихард рассказывает: "Мне кажется, что у нашего поколения с этим нет особых трудностей. Возможно, мы не знаем, как все сделать, но точно понимаем, что можем позвонить, спросить, поинтересоваться, найти информацию в Google и через пять минут будем прекрасно разбираться в этой сфере".
Школьница Роня, однако, отмечает: "В школе определенно пригодились бы несколько уроков, на которых объясняются более повседневные вещи - в том числе, например, как записаться к врачу, сходить в банк и решить подобные вопросы. Это было бы полезно для многих, особенно для детей из семей, где родители не настолько поддерживают и не объясняют такие вещи".
По мнению школьницы, молодежи стоит постепенно, уже с 14 лет, по возможности самостоятельно решать подобные вопросы. Тогда в 18 лет не будет шоком то, что теперь за все нужно отвечать самому. Ученики также рассказали, что на уроках биологии узнали, какой врач чем занимается. Это помогло им лучше понять, к какому специалисту обращаться при необходимости. Однако в целом подобных тем в образовательной программе немного. При этом, если возникает конкретный вопрос, учителя всегда готовы его разъяснить.