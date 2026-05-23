В Латвии рыси все чаще выходят к людям - опасно ли это?

По словам экспертов, популяция рысей в Латвии выросла по сравнению с периодом, когда охота на них была разрешена, а также по сравнению с более ранними временами, когда в лесах было меньше косуль. Детеныши рысей сегодня чаще выживают в первый год жизни, а молодые животные, ища новые территории, нередко оказываются ближе к людям и ведут себя менее осторожно.