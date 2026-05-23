В Латвии рыси все чаще выходят к людям - опасно ли это?
В Латвии все чаще замечают рысей не только в лесах, но и рядом с людьми — причем даже днем. Эксперты объясняют: дело не в агрессии хищников, у этого явления есть сразу несколько причин.
В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются фотографии и видео, на которых рыси спокойно гуляют днем. Многие считают такие встречи редкостью, ведь обычно этих животных можно увидеть только в удаленных лесных районах. Специалисты Латвийского государственного института лесных исследований Silava Гуна Баграде и Янис Озолиньш отмечают, что число наблюдений за рысями увеличилось по ряду факторов.
По словам экспертов, популяция рысей в Латвии выросла по сравнению с периодом, когда охота на них была разрешена, а также по сравнению с более ранними временами, когда в лесах было меньше косуль. Детеныши рысей сегодня чаще выживают в первый год жизни, а молодые животные, ища новые территории, нередко оказываются ближе к людям и ведут себя менее осторожно.
Кроме того, многие наблюдения происходят из автомобилей — рыси боятся транспорта меньше, чем людей, находящихся вне машины.
Эксперты также отмечают, что в лесах значительно увеличилось количество пригодных для езды дорог, поэтому люди стали чаще сталкиваться с дикими животными. Дополнительную роль играют автоматические фото- и видеокамеры, которые установлены как частными жителями, так и охотниками.
Особенно часто рыси попадают в объектив камер возле мест подкормки копытных животных, которые организуют охотники. Именно туда регулярно приходят и хищники.
Отдельно специалисты обращают внимание на влияние социальных сетей. Люди активно делятся подобными кадрами, из-за чего создаётся впечатление, что рысей стало значительно больше. При этом иногда распространяются и фальшивые сообщения или маркетинговые публикации.
Эксперты напоминают: при встрече с рысью необходимо соблюдать обычные правила поведения с дикими животными:
- не приближаться и не беспокоить зверя,
- держать собак на поводке,
- в случае обнаружения раненого или погибшего животного сообщать ответственным службам.
Обычно особой осторожности не требуется, за исключением случаев, когда речь идет о рысиной норе весной.
«Сейчас рыси становятся смелее и чаще появляются рядом с людьми, однако в большинстве случаев это связано с ростом популяции и активностью человека, а не с агрессией по отношению к людям», — подчеркивают специалисты.