Воскресенье в Латвии будет теплым и солнечным
Воскресенье в Латвии обещает по-настоящему приятную майскую погоду — во многих районах воздух прогреется до +23 градусов.
Ночью небо будет облачным, местами прояснится, а во второй половине ночи кое-где облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, температура воздуха опустится до +10…+14 градусов.
В Риге ночью облака закроют небо, временами возможны прояснения, осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха составит +12…+14 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны кратковременно пройдет дождь. Сохранится слабый до умеренного западный ветер, воздух прогреется до +18…+23 градусов, во многих прибрежных районах будет немного прохладнее — +14…+17 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого.
В столице ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Западный ветер останется слабым, температура поднимется до +19…+21 градуса.