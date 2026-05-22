Одному все, другому - ничего? В Латвии продолжается сложный спор о наследстве между братьями
Семейный спор о наследстве между двумя сводными братьями дошел до Верховного суда Латвии: один из наследников утверждает, что его сознательно скрыли от нотариуса, чтобы лишить части имущества семьи.
Верховный суд Латвии передал на повторное рассмотрение в Латгальский окружной суд сложное гражданское дело о наследстве между двумя сводными братьями. Спор касается имущества, оставшегося после смерти их бабушки и отца. Один из братьев подал иск против другого, добиваясь признания своих наследственных прав, а также выплаты денежной компенсации обязательной доли наследства.
Ранее единственным наследником в обоих наследственных делах был признан один из братьев. Второй считает, что при оформлении наследства его сводный брат сознательно не дал нотариусу информацию о существовании еще одного наследника и тем самым лишил его возможности вовремя заявить о своих правах.
Латгальский районный суд, а затем и Латгальский окружной суд ранее отклонили иск. Однако Верховный суд пришел к выводу, что ситуация требует более детального рассмотрения.
Суд признал, что требования в части наследства, оставшегося после бабушки, подлежат отклонению, поскольку имущество не находилось во фактическом владении первого брата, а второй брат не заявил о принятии наследства в установленный срок. При этом он ошибочно считал, что наследство уже принял их отец и ему самому ничего не полагается. В то же время по остальной части дела Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил спор на новое рассмотрение.
Суд указал, что брат, назначенный единственным наследником по завещанию отца, знал о существовании второго потенциального наследника и обязан был указать его в заявлении о наследстве. Поскольку этого сделано не было, нельзя автоматически считать, что второй брат добровольно отказался от наследства.
Кроме того, Верховный суд не согласился с выводом апелляционного суда о том, что претензии на обязательную долю наследства можно заявлять только через нотариуса или отдельный судебный иск. Суд пояснил, что закон не запрещает обращаться с таким требованием напрямую к назначенному наследнику, который в случае удовлетворения требований обязан будет выплатить соответствующую часть имущества или компенсацию. Как выяснилось, второй брат направлял ответчику подобное уведомление, однако апелляционный суд не дал оценки этому доказательству.
Теперь Латгальскому окружному суду предстоит заново изучить обстоятельства дела, оценить представленное уведомление и уточнить размер обязательной доли наследства, на которую может претендовать истец.