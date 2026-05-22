В Латвии потеплеет до +18 градусов, но местами пройдет дождь.
Сегодня 09:01
День будет не совсем ясным: синоптики обещают и солнце, и кратковременный дождь
День начнется с облаков, но постепенно погода станет светлее: с запада небо начнет проясняться, местами выглянет солнце. Правда, без кратковременных дождей все же не обойдется.
В начале дня на большей части территории небо еще будет облачным, однако в течение дня с запада облака постепенно начнут расходиться, и появится солнце. Местами облака принесут кратковременный дождь.
Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами будет на градус теплее. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет средне высоким.
В столице днем облака временами будут расходиться, и выглянет солнце, однако в течение дня возможен и кратковременный дождь. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха составит +16…+18 градусов.