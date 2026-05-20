Новый транспортный узел "Кенгарагс" скоро начнет работу: что изменится для пассажиров

В Риге в связи с началом работы мобильного пункта «Кенгарагс» и завершением строительства продления трамвайной линии с 1 июня маршруты трамваев №7 и №14, троллейбуса №15 и автобуса №49 будут курсировать до нового мобильного пункта уже с первого рейса. Одновременно в нескольких маршрутах уточнены расписания движения и время отправления с конечных остановок, в том числе у трамваев №1 и №11.