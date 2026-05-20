Руслан Белый привезет в Юрмалу стендап о жизни после переезда.
Сегодня 16:46
Смешно о непростом: Руслан Белый выступит в Юрмале с программой об эмиграции
15 августа в концертном зале «Дзинтари» пройдет стендап-концерт Руслана Белого с новой программой «Иммиграсиас».
Название программы — это игра слов от английского immigration и испанского gracias, которая отражает личный опыт артиста и тональность всего выступления. После переезда в Испанию Руслан Белый переосмысливает привычную реальность, сталкиваясь с новыми культурными кодами, бытовыми особенностями и внутренними изменениями, которые неизбежно сопровождают эмиграцию.
В программе «Иммиграсиас» комик говорит о новой жизни, адаптации и поиске себя — честно, без пафоса и с тем самым узнаваемым юмором, который давно стал его визитной карточкой. Это не просто набор шуток, а цельный рассказ о переменах: от первых впечатлений и культурных различий до более глубоких размышлений о доме, идентичности и ощущении «своего места».
«Когда ты переезжаешь в другую страну, ты как будто заново собираешь себя по частям. И в какой-то момент понимаешь, что это и сложно, и смешно одновременно», — говорит Руслан Белый о своей новой программе.
Особенность «Иммиграсиас» — в балансе между личным и универсальным. Истории, основанные на личном опыте артиста, легко находят отклик у зрителей, ведь тема перемен, новых начинаний и внутреннего поиска знакома многим. Через иронию и наблюдательность Белый превращает сложные жизненные ситуации в материал для живого и актуального стендапа.