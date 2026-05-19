Тираннозавры, вулканы и птеродактили: Елгава готовится к одному из самых зрелищных фестивалей года
В Елгаву прибыли скульпторы по песку из разных стран мира, чтобы начать работу над скульптурами для 20-го Международного фестиваля песчаных скульптур. На острове Паста уже кипит работа: 15 художников из Турции, США, Украины, Испании, Болгарии, Польши, Нидерландов, Эстонии, Литвы и Латвии шаг за шагом превращают песок во впечатляющие произведения искусства. Скульпторы будут работать над созданием скульптур до четверга, 21 мая.
В этом году фестиваль пройдет под знаком юбилея и пригласит посетителей отправиться в увлекательное путешествие в прошлое на миллионы лет назад — в юрский период. В своих работах скульпторы оживляют мир динозавров, а также истории о развитии жизни, силе природы и взаимном равновесии. В скульптурах наряду с динамичными и напряженными сценами раскрываются и спокойные моменты, забота о потомстве и близкие человеку темы — выбор, воображение и отношения.
Посетители смогут увидеть и демонстрационную скульптуру «Собрание динозавров», которую создают Агнесе Рудзите-Кирилова из Латвии и Рожер Ферралья из Испании. В ней изображена сцена из юрского периода: динозавры разных видов собрались в общем повседневном моменте, пока сверху за пейзажем наблюдает тираннозавр, а в небе кружат птеродактили.
Скульптуру входных ворот фестиваля Volcanus создает Санита Равиня из Латвии. Латинское слово Volcanus обозначает бога огня и вулканов в римской мифологии — покровителя кузнецов и ремесленников, который ковал доспехи и оружие для богов и героев. Именно Volcanus дал свое имя вулканам: в древности считалось, что извержения связаны с его гневом и действиями.
Международный фестиваль песчаных скульптур пройдет на острове Паста 23 мая и предложит широкую культурную и развлекательную программу на весь день. Днем посетителей ждут семейные активности, игровые спектакли, пенные вечеринки, творческие мастерские, крупноформатные игры и выступления театра импровизации. Вечером в концертном зале под открытым небом «Митава» состоится концерт открытия сезона. На сцену выйдут группа Kautkaili, Саманта Тина, группа Pienvedēja Piedzīvojumi и Финькис, подготовив энергичную и разнообразную вечернюю программу.
Билеты можно купить в кассах Biļešu paradīze и онлайн. Дневной билет фестиваля позволит свободно покидать территорию и возвращаться обратно, что даст возможность за один день насладиться и искусством песчаных скульптур, и разнообразной программой Ночи музеев, завершив вечер концертной программой в концертном зале под открытым небом «Митава».
Для удобства посетителей фестиваля будут обеспечены дополнительные парковки — их расположение можно найти в приложении Waze.