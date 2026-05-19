Тираннозавры, вулканы и птеродактили: Елгава готовится к одному из самых зрелищных фестивалей года

В этом году фестиваль пройдет под знаком юбилея и пригласит посетителей отправиться в увлекательное путешествие в прошлое на миллионы лет назад — в юрский период. В своих работах скульпторы оживляют мир динозавров, а также истории о развитии жизни, силе природы и взаимном равновесии. В скульптурах наряду с динамичными и напряженными сценами раскрываются и спокойные моменты, забота о потомстве и близкие человеку темы — выбор, воображение и отношения.