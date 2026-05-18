В Риге дети продают морс на улицах: что говорит закон и почему вмешалась полиция
Дети продают домашний морс прямо на улицах, а взрослые спорят: это полезная школа бизнеса или нарушение закона? История с муниципальной полицией и лимонадными стендами вызвала бурную реакцию в соцсетях.
В социальных сетях время от времени появляется информация о том, что дети «открыли свой бизнес» — например, 11–12-летние дети продают самостоятельно приготовленные напитки. На практике небольшие разовые детские стенды с напитками часто воспринимаются терпимо, однако ответственность за это несут родители, а с юридической точки зрения каждая ситуация оценивается индивидуально.
Кто-то поддерживает, кто-то предупреждает
Люди, как обычно, разделились на две группы. Одни поддерживают юных предпринимателей и радуются тому, что подростки не занимаются глупостями, а осваивают финансовую грамотность и учатся тому, что собственную выгоду нужно заработать. По их мнению, эта история — о труде и правильных ценностях.
Другие, в свою очередь, предупреждают, что неизвестно, какая вода использовалась, что это за сироп или — из какого сырья приготовлен напиток. Кто-то упоминает Продовольственно-ветеринарную службу, а кто-то — налоги.
Кто-то ещё вспоминает свои подростковые годы, когда было популярно продавать газеты или мыть окна автомобилей на перекрёстках, а также на Янов день собирать полевые цветы и делать венки, летом и осенью продавать грибы и ягоды. В Латвии детские "бизнесы" бывают очень разными.
Что говорит полиция
Фотография с детьми и сотрудниками Рижской муниципальной полиции, размещённая рядом с публикацией, вызвала большой резонанс в социальных сетях. Люди предполагали, что это те самые дети, которые несколькими днями ранее неподалёку продавали морс по 50 центов за стакан. Многие комментарии были направлены против правоохранителей: мол, как можно трогать детей — идите ловите преступников.
Kas Jauns Avīze попросила муниципальную полицию прокомментировать этот конкретный случай и получила ответ, что при проверке адреса сотрудники полиции факта торговли и нарушений не установили. Проведя беседу с детьми и их родителями, присутствовавшими на месте происшествия, правоохранители выяснили, что люди устроили пикник.
Представители пресс-службы муниципальной полиции пояснили, что виды торговли и порядок их организации определяются правилами Кабинета министров, которые согласовываются с самоуправлением, а также порядком организации торговли, однако законодательством отдельно не установлено, каким видом торговли могут заниматься, например, дети. Тем не менее любая торговля в публичном месте на улице, если она не согласована с самоуправлением, является незаконной.
Одновременно следует отметить, что каждая ситуация оценивается индивидуально. Обязанность полиции — проверять любую полученную информацию и реагировать в соответствии с фактическими обстоятельствами ситуации, поясняют правоохранители.
Немного о законе
Физическое лицо в Латвии имеет право заниматься торговлей в некоторых случаях, например продавать самостоятельно выращенную продукцию, ягоды, грибы, мёд или продукцию домашнего производства. Однако и в таких случаях необходимо соблюдать ряд условий — место торговли должно быть согласовано с соответствующим самоуправлением, во многих случаях требуется регистрация в Продовольственно-ветеринарной службе, а также необходимо соблюдать требования гигиены и безопасности пищевого оборота.
Если торговля осуществляется без соответствующих разрешений или регистрации, возможна административная ответственность.
В реальной жизни самоуправления и контролирующие учреждения часто проявляют терпимость к небольшим кратковременным мероприятиям, например к детским лимонадным стендам во дворах частных домов, благотворительным акциям, школьным ярмаркам или праздникам района, особенно если не поступало жалоб, не продаётся алкоголь и соблюдается элементарная гигиена. Однако юридически ответственность за такую деятельность несут взрослые родственники.
Важно понимать границу: существует большая разница между символическим детским стендом с лимонадом на частной территории и регулярной уличной торговлей в публичном месте, которая уже требует разрешений и регистрации.