ВИДЕО: на финише Рижского марафона произошел трогательный момент - она сказала "да"
Сегодня у финишной линии Рижского марафона произошел трогательный момент — литовец Повилюс после финиша сделал предложение своей возлюбленной Ливии, и она ответила «да».
Оба — марафонцы из Литвы, и это был их первый марафон в жизни. Повилюс признался, что во время дистанции старался максимально сосредоточиться на беге, однако по мере приближения к финишу волнение росло. У финишной линии он поспешил собраться с мыслями и вспомнить слова, которые хотел сказать Ливии.
Повилюс пошутил, что, возможно, уже на следующем марафоне они смогут отпраздновать свадьбу — Ливия побежит в белом свадебном платье, а он — в черном костюме.
Предложение стало одним из самых эмоциональных моментов этого дня на Рижском марафоне.
Рижский марафон Rimi проходит в 36-й раз. В этом году на марафон зарегистрировались 46 313 участников из 116 стран.
Классический марафон собрал не менее 3500 участников, полумарафон — более 7000, дистанция на десять километров — около 7000, а популярная шестикилометровая дистанция — около 10 000 участников. Эстафеты, в которых участники вдвоем или вчетвером преодолевали полумарафон и марафон, объединили почти 200 команд.
