Встреча после бессонной ночи

Напротив латгальской делегации сидела депутат Европарламента из Португалии Карла Тавареш — женщина, которая несколько лет была мэром Амадоры (города недалеко от Лиссабона). Теперь в Европарламенте она руководит работой над новым многолетним бюджетом. От того, что будет включено в этот бюджет, напрямую зависит, какую поддержку сможет получить Латгале. Рассмотрев фотографии Латгале — лесов и озер, — Тавареш сказала, что сама хочет поехать в Латгале.