Встреча после бессонной ночи
Как латгальские мэры в Брюсселе пытаются убедить Европу, что приграничью нужны реальные деньги — и почему евродепутат, отвечающая за европейский бюджет, теперь сама хочет приехать в Латгале.
В ночь на 7 мая жители Латгале получили на свои телефоны тревожные оповещения — в Латгале снова залетели дроны из России. Те же сообщения в своих гостиничных номерах в Брюсселе получили и некоторые латгальские мэры. Они прибыли в столицу ЕС на переговоры о европейском бюджете. На встречу с депутатами Европарламента представители Латвии пришли после тревожной и бессонной ночи.
Инвесторы и закрытые школы
Встречу открыла делегация Латгальского региона планирования. Презентацию они начали с фотографии — снимка экрана с тревожным оповещением на мобильном телефоне. Сразу за ней — рассказ о том, что в трёх краях — Балвском, Лудзенском и Резекненском — школы закрыты. В зале заседаний стало тихо. То, что в одном из государств-членов ЕС школы закрываются по соображениям безопасности, стало для депутатов Европейского парламента неожиданностью.
Бывший руководитель Балвского края Сергей Максимов объясняет, почему ситуация с безопасностью напрямую влияет на экономику приграничья: «Инвесторы боятся вкладывать средства в регион, где три раза в неделю люди получают тревожные оповещения о возможных боевых дронах со взрывчаткой. Европа должна понять — укрепление восточной границы — это не только танки и противовоздушная оборона. Это также экономика, рабочие места и технологии».
«Латгальский фермер одновременно сталкивается с двумя кризисами — климатическим и кризисом безопасности».
Максимов обращает внимание и на риски для сельского хозяйства: «Боевые дроны с помощью искусственного интеллекта программируются на удары по конкретным объектам, а резервуары нефтебаз визуально похожи на зернохранилища. Фермер в Латгале одновременно сталкивается с двумя вызовами — климатом и безопасностью».
Бывшая мэр пишет бюджет
Напротив латгальской делегации сидела депутат Европарламента из Португалии Карла Тавареш — женщина, которая несколько лет была мэром Амадоры (города недалеко от Лиссабона). Теперь в Европарламенте она руководит работой над новым многолетним бюджетом. От того, что будет включено в этот бюджет, напрямую зависит, какую поддержку сможет получить Латгале. Рассмотрев фотографии Латгале — лесов и озер, — Тавареш сказала, что сама хочет поехать в Латгале.
Учитывая, что большинство участников встречи были нынешними или бывшими руководителями самоуправлений, разговор сразу перешел в профессиональное, а не политическое русло.
Руководитель Прейльского края Алдис Адамовичс подчеркивает, что самоуправлениям Латгале нужна не только большая поддержка, но и меньшее софинансирование в европейских проектах.
Руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне подчеркивает необходимость новых программ трансграничного сотрудничества с Финляндией, Эстонией, Литвой и Польшей. Так можно было бы компенсировать то, что больше нет программ сотрудничества с Россией и Беларусью.
Мэр Лудзы Эдгарс Мекшс, который ночь перед встречей провел, отвечая на непрерывные звонки, практично резюмирует: «Вопросы приграничных регионов в Европе слышат. Самый важный следующий шаг — добиться того, чтобы это понимание превратилось в конкретные решения и финансирование».
Три новых приоритета
Встречу организовал депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков. Неделей раньше Европейский парламент 389 голосами принял принципы бюджета ЕС на 2027 год. Главный докладчик — Ушаков. Это первый раз, когда представитель Балтийского региона стал ответственным за бюджет ЕС.
И впервые в принципы бюджета включены три требования, которые напрямую затрагивают Латгале и восточную часть Видземе: специальная поддержка приграничным самоуправлениям, справедливые прямые выплаты нашим крестьянам (которые по-прежнему получают на 20% меньше, чем в Западной Европе) и расходы на укрепление границы из общего европейского бюджета, а не только из кармана латвийских налогоплательщиков.
О дронах Ушаков говорил и на пресс-конференции сразу после голосования по бюджету: «Бизнес в приграничье закрывается. Безработица растёт. Военные дроны регулярно падают нам на головы». Журналисты, возможно, тогда восприняли это как некоторое преувеличение. Через десять дней два дрона упали на нефтебазу в Резекне.
