Акция по спасению кур из клеток
"Они не понимали, что можно ходить": под Ригой из клеточного рабства выкупили 100 куриц
В четверг, 14 мая, общество защиты животных Dzīvnieku brīvība провело в Латвии беспрецедентную акцию по спасению животных: с одной из клеточных ферм под Ригой были выкуплены 100 кур-несушек, чтобы дать им возможность впервые пожить вне металлических решеток.
Количество спасенных птиц выбрано не случайно. 100 кур символизируют 100 депутатов Сейма, в руках которых находится решение по законопроекту о запрете содержания кур-несушек в клетках в Латвии.
Сразу после выкупа кур перевезли в специально подготовленное временное помещение. Там у них впервые появилась возможность почувствовать землю и солнечный свет, свободно передвигаться и расправить крылья.
Этим курам около двух лет, и до сих пор всю жизнь они провели в клетках. По данным общества, на одну птицу в такой системе приходится площадь примерно с лист бумаги формата А4. После перевозки состояние кур проверила ветеринар Яна Типовска. У части птиц обнаружены выдернутые перья, деформированные когти, сломанные крылья и лапы, раны, воспаления и другие последствия длительного содержания в клетках.
Руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригерe рассказала, что в первые часы после спасения куры в основном стояли неподвижно.
«Казалось, они не могли понять, что можно ходить. Но спустя несколько часов мы с радостью наблюдали, как они начинают делать первые шаги по подстилке, осторожно изучать окружающее пространство — делать то, что всю жизнь было им недоступно», — отметила Кригерe.
В обществе подчеркивают, что эта акция — не только история спасения, но и призыв к политикам принять решение на государственном уровне.
Сейчас, по данным Dzīvnieku brīvība, в Латвии в клетках содержатся около 2 миллионов кур-несушек — это 46% нынешней отрасли производства яиц. Социологические опросы, как отмечает организация, показывают поддержку большинства общества запрету клеточного содержания, а инициативу о таком запрете подписали более 32 000 жителей.
Два крупнейших производителя яиц в Латвии, которые вместе обеспечивают около 95% производства, уже публично пообещали в ближайшие годы полностью отказаться от клеточного содержания. «Сегодня мы смогли открыть клетки для 100 кур. Этим 100 курам повезло, и они наконец смогут ходить, расправлять крылья и чувствовать землю под лапами, а не бесконечно страдать, стоя тесно прижатыми на решетках. Но за каждой из этих 100 кур стоят еще тысячи других, которых, к сожалению, никто не спасет. Решение — закон, который положит конец жестокой клеточной системе для всех кур. Кур можно содержать в лучших условиях — в птичниках или на свободном выгуле», — заявила Катрина Кригерe.
Далее Dzīvnieku brīvība будет искать для всех 100 спасенных кур новые дома в заботливых семьях, чтобы каждая из них могла провести оставшуюся жизнь в безопасности и хороших условиях. Желающих принять у себя спасенных из клеток кур приглашают подать заявку на сайте общества.
В клеточных системах куры-несушки всю жизнь проводят в тесноте, стрессе и боли. У них нет возможности проявлять естественное поведение: ходить, исследовать пространство, махать крыльями, разгребать землю, сидеть на насестах, нести яйца в закрытых гнездах или купаться в песке.
Запреты на содержание кур-несушек в клетках уже приняты в ряде стран Европы и мира, в том числе в Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии и Словении.